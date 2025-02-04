في اليوم العالمي للسرطان، الصحة العالمية تكشف أعراض وأسباب الإصابة بالأورام الخبيثة

السرطان، هو مجموعة كبيرة من الأمراض التي تشترك في شيء واحد، وهي أنها تحدث عندما تتحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية تتكاثر وتنتشر.

ترسل الجينات تعليمات إلى الخلايا - مثل متى تبدأ وتتوقف عن النمو، على سبيل المثال، وتتبع الخلايا الطبيعية هذه التعليمات، لكن الخلايا السرطانية تتجاهلها.

السرطان هو ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في العالم بعد أمراض القلب التاجية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لكن عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب السرطان الآن أقل مما كان عليه قبل 20 عامًا، ويعمل الاكتشاف المبكر والعلاجات المبتكرة على علاج السرطان ومساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان على العيش لفترة أطول.

أنواع السرطان

هناك أكثر من 100 نوع من السرطان، ويصنفها مقدمو الرعاية الصحية وفقًا لمكان ظهورها في الجسم ونوع الأنسجة التي تؤثر عليها، وهناك ثلاثة تصنيفات واسعة للسرطان:

السرطانات الصلبة: هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من السرطان، ويشكل حوالي 80٪ إلى 90٪ من جميع الحالات، ويشمل ذلك السرطان الذي يتكون في الأنسجة الظهارية (مثل الجلد والثدي والقولون والرئتين) والساركوما التي تتكون في العظام والأنسجة الضامة.

سرطانات الدم: هي أنواع من السرطان تبدأ في خلايا الدم أو الجهاز الليمفاوي، ومن الأمثلة على ذلك سرطان الدم والليمفوما والورم النقوي المتعدد.

سرطانات مختلطة: تشمل تصنيفين أو نوعين فرعيين، ومن الأمثلة على ذلك سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الغدد الحرشفية.

ما مدى شيوع السرطان؟

يعد السرطان ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، فيصاب حوالي 1 من كل 4 أشخاص بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم، أكثر أنواع السرطان شيوعًا هي:

سرطان الثدي.

سرطان الرئة.

سرطان البروستاتا.

سرطان القولون والمستقيم.

سرطانات الدم.

ما هي أعراض السرطان؟

تختلف أعراض السرطان من شخص لآخر، وهي تعتمد على نوع السرطان الذي يعاني منه الشخص ومدى تقدمه.

وقد تشمل أعراض السرطان العامة ما يلي:

التعب.

الحمى التي تحدث غالبًا في الليل.

فقدان الشهية.

التعرق الليلي.

الألم المستمر.

تغيرات الجلد، وخاصة الشامات التي تتغير في الشكل والحجم أو الشامات الجديدة.

فقدان الوزن غير المبرر.

في بعض الحالات، قد يسبب السرطان أعراضًا إضافية خاصة بالأعضاء، وقد تشمل هذا:

دم في البول أو البراز.

تغير في شكل أو لون أو حجم الشامة الجلدية.

خروج الدم مع السعال.

ظهور كتل أو نتوءات جديدة.

ويعد السرطان مرض معقد، حيث تسبب الأنواع المختلفة أعراضًا مختلفة، ومن الممكن أيضًا الإصابة بالسرطان لسنوات دون معرفة ذلك، وفي أحيان أخرى، قد يسبب أعراضًا واضحة تزداد سوءًا بسرعة كبيرة.

القاعدة الأساسية الجيدة هي إخبار مقدم الرعاية الصحية في أي وقت يحدث فيه تغيير في الجسم يستمر لأكثر من أسبوعين.

أسباب الإصابة بالسرطان

السرطان اضطراب وراثي، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنه موروث، ويحدث عندما تتحور (تتغير) الجينات التي تدير نشاط الخلايا، وهي تخلق خلايا غير طبيعية تنقسم وتتكاثر، مما يؤدي في النهاية إلى تعطيل طريقة عمل الجسم.

تخلق هذه الخلايا مجموعات سرطانية أو أورامًا، وقد تنفصل الخلايا السرطانية عن الأورام وتنتقل إلى مناطق أخرى من الجسم عبر الجهاز الليمفاوي أو مجرى الدم.

على سبيل المثال، قد ينتشر الورم في الثدي إلى الرئتين، مما يجعل التنفس صعبًا، وفي بعض أنواع سرطان الدم، ينتج نخاع العظم خلايا دم غير طبيعية تتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وفي النهاية، تزاحم الخلايا غير الطبيعية خلايا الدم الطبيعية.

وفقًا للباحثين الطبيين، فإن الطفرات الجينية الموروثة (التغيرات التي لا يمكن التحكم فيها) تسبب حوالي 5% إلى 10% من جميع أنواع السرطان، وفي كثير من الأحيان، يحدث السرطان كطفرة جينية مكتسبة (تغيير)، وهذا يعني أنه يحدث على مدار الحياة، وحدد الباحثون الطبيون العديد من عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

عوامل الخطر للإصابة بالسرطان

لا يوجد سبب واحد للسرطان، بل إن بعض الأشياء يمكن أن تزيد من فرص الإصابة به، مثل:

التاريخ العائلي، إذا كان لدي الافراد من العائلة البيولوجية المقربين (الوالدين، الأشقاء، الأجداد) مصابون بالسرطان، فيكون الشخص معرض لخطر الإصابة به بشكل أكبر.

التدخين، يزيد تدخين التبغ أو استخدام السجائر الإلكترونية من فرص الإصابة بسرطان الرئة والمريء والبنكرياس والفم.

العوامل البيئية، التعرض للسموم في البيئة، مثل الأسبستوس والمبيدات الحشرية والرادون، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

سوء التغذية، يمكن للأطعمة الغنية بالدهون أو السكر أن تزيد من خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، ويكون الشخص أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض إذا لم تحصل على نشاط بدني كافٍ.

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