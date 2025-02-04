الثلاثاء 04 فبراير 2025
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للسرطان، كيف تقلل من خطر الإصابة بالأورام؟

اليوم العالمي للسرطان
اليوم العالمي للسرطان

السرطان هو مصدر قلق صحي كبير في جميع أنحاء العالم، حيث يتسبب في وفاة واحدة من كل ست حالات وفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ولكن  ما يقرب من 50% من حالات السرطان يمكن الوقاية منها بإجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

 

اليوم العالمي للسرطان 2025

 هناك بعض العوامل مثل التدخين، وسوء التغذية، وقلة النشاط البدني، والتعرض للمواد الضارة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

ويمكن من خلال العادات الصغيرة اليومية تقليل بشكل كبير من هذا الخطر ويمكن مز خلال التغييرات البسيطة في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في حمايتك من السرطان.

 

نمط الحياة الصحي هو أفضل مثال لتقليل خطر الإصابة بالسرطان كما ان الإقلاع عن التدخين وتجنب التبغ تمامًا لأنه السبب الرئيسي لسرطان الرئة ويرتبط بما لا يقل عن 14 نوعًا آخر من السرطان، بما في ذلك سرطان الفم والحلق والبنكرياس والمثانة. 

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بشكل كبير، حتى لو كنت تدخن لسنوات.

و إذا كان الإقلاع عن التدخين يبدو صعبًا، ففكر في استخدام العلاج ببدائل النيكوتين أو الاستشارة أو مجموعات الدعم 

وقالت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC إن تجنب التبغ هو الإجراء الأكثر فعالية للوقاية من السرطان، نظرًا لأن استخدام التبغ يؤدي إلى ارتفاع معدل الإصابة بالسرطانات، بما في ذلك سرطان الرئة والحلق.

 

تقليل التعرض للمواد المسرطنة البيئية

 تقليل التعرض للمواد المسرطنة البيئية مثل الإشعاع وبعض المواد الكيميائية، إلى جانب استخدام الحماية من الشمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، يلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من السرطان. 

كما يمكن للفحوصات المنتظمة والتطعيمات ضد الفيروسات مثل فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B أن تمنع أيضًا أنواعًا معينة من السرطانات.

 

الحفاظ على وزن صحي

 ترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الكلى.

أظهرت الدراسات أن الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 30-40% ويمكن للتغييرات البسيطة مثل التحكم في الأكل، وتناول المزيد من الألياف، وتقليل الأطعمة السكرية أن تساعد في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة.

 

حافظ على نشاطك البدني كل يوم

ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 30-50%، وخاصة سرطان الثدي والقولون وبطانة الرحم.


تقترح منظمة الصحة العالمية ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة أسبوعيًا، ويمكن أن تكون هذه التمارين بسيطة مثل:


المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميًا
 

صعود الدرج بدلًا من المصعد
 

ممارسة اليوجا أو التمدد في المنزل
 

ركوب الدراجات أو السباحة في عطلات نهاية الأسبوع

 

الحماية  من التعرض لأشعة الشمس الضارة

 يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا ويمكن الوقاية منه.

وضع كريم الوقاية من الشمس (SPF 30 أو أعلى) يوميًا

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

ارتداء القبعات والنظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة


يمكن أن يؤدي اتخاذ هذه الاحتياطات إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد وغيره من أنواع سرطان الجلد.

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