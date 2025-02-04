في اليوم العالمي للسرطان، كل ما تحتاج إلى معرفته عن أكثر أنواعه انتشارًا بين النساء

سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان انتشارًا لدى النساء في العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

ويمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الثدي، كما تعتمد خطورته على حجم السرطان، وما إذا كان السرطان قد انتشر، وصحة المريض العامة.

يسطيع المريض اكتشاف سرطان الثدي من خلال فحص الثدي (تصوير الثدي بالأشعة السينية)، الذي يكون صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن الشعور به أو رؤيته، مما قد يزيد من احتمالية نجاح العلاج، في بعض الأحيان، يمكن أن ينتشر سرطان الثدي إلى جزء آخر من الجسم، وهذا ما يسمى بسرطان الثدي الثانوي.

أعراض سرطان الثدي عند النساء

قد تشمل أعراض سرطان الثدي عند النساء:

وجود كتلة أو تورم في الثدي أو الصدر أو الإبط

تغيير في جلد الثدي، مثل التجويف (قد يبدو مثل قشر البرتقال) أو الاحمرار (قد يكون من الصعب رؤيته على الجلد الأسود أو البني)

تغيير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما

إفرازات من الحلمة (إذا لم تكون السيدة حاملًا أو مرضعة)، والتي قد تحتوي على دم

تغيير في شكل أو مظهر الحلمة، مثل أن تتجه للداخل (حلمة مقلوبة) أو طفح جلدي عليها (قد يبدو مثل الإكزيما)

ألم في الثدي أو الإبط لا يختفي - ألم الثدي الذي يأتي ويختفي عادةً ليس من أعراض سرطان الثدي

ويجب زيارة الطبيب في اقرب وقد إذا شعرت السيدة بالأعراض التاية:

كتلة أو تورم في الثدي أو الصدر أو الإبط

أي تغييرات في الثدي أو الحلمة غير طبيعية

ألم في الثدي أو الإبط لا يختفي بعيدًا

من المهم تذكر أن بعض هذه الأعراض، بما في ذلك أورام الثدي، شائعة جدًا ويمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى، وإن ظهور الأعراض لا يعني بالتأكيد أن السيدة مصابة بسرطان الثدي، ولكن من المهم إجراء فحص من قبل طبيب عام، وإذا كانت الأعراض ناجمة عن السرطان، فإن اكتشافه مبكرًا قد يعني أنه من الأسهل علاجه.

أعراض سرطان الثدي الثانوي

إذا انتشر سرطان الثدي إلى أجزاء أخرى من الجسم، يُطلق عليه سرطان الثدي الثانوي.

تعتمد الأعراض على الجزء من الجسم الذي انتشر إليه السرطان، ويمكن أن ينتشر في أي مكان، ولكنه يؤثر بشكل شائع على العظام أو الكبد أو الرئتين أو الدماغ.

قد يكون الأعراض العامة كالآتي:

الشعور بالتعب أو عدم وجود طاقة

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالإعياء دون سبب واضح

الشعور بالمرض أو الشعور به

صعوبة النوم

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الثدي وليس من الواضح دائمًا ما الذي يسببه.

قد تكون أكثر عرضة للإصابة به إذا كنت:

أكبر من 50 عامًا

أنسجة ثدي كثيفة

أشخاص آخرون في العائلة أصيبوا بسرطان الثدي أو المبيض - يورث جينًا معيبًا، مثل جين BRCA المعيب

حالات معينة في الثدي، مثل مرض الثدي الحميد أو سرطان القنوات الموضعي أو سرطان الفصيص الموضعي

قد يكون الشخص أيضًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي إذا كان لديه مستويات أعلى من هرمونات الاستروجين أو البروجسترون أو التستوستيرون. قد يكون هذا أكثر احتمالية إذا كان الشخص:

بدأت دورتها الشهرية قبل أن تبلغ 12 عامًا، أو مرت بانقطاع الطمث بعد أن بلغت 55 عامًا

لم تلد، أو تنجب لأول مرة بعد 30 عامًا

لم ترضع أطفالها رضاعة طبيعية

استخدمت حبوب منع الحمل في السنوات العشر الماضية، أو تناولت العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) - فهذه تزيد من مخاطر الإصابة بشكل طفيف فقط وبالنسبة للعديد من الأشخاص فإن فوائد تناولها تفوق المخاطر

وترتبط العديد من سرطانات الثدي أيضًا بأسلوب الحياة، مثل التدخين.

العلاجات الرئيسية لسرطان الثدي

يعتمد العلاج الذي ستتلقاه لسرطان الثدي على:

حجم ونوع سرطان الثدي

مكانه

ما إذا كان قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم

الصحة العامة للمريض

العلاج الرئيسي لسرطان الثدي عند النساء والأشخاص الذين لديهم ثدي هو الجراحة عادةً، وتشمل العلاجات الشائعة الأخرى العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج بالهرمونات (العلاج الهرموني) والأدوية المستهدفة والعلاج المناعي.

الجراحة

عادةً ما تكون الجراحة هي العلاج الرئيسي لسرطان الثدي، ويعتمد نوع الجراحة التي قد تخضع لها السيدة على حجم السرطان وما إذا كان قد انتشر.

قد تشمل جراحة سرطان الثدي ما يلي:

إزالة المنطقة المصابة بالسرطان فقط من الثدي (يُطلق عليها أحيانًا جراحة الحفاظ على الثدي)

إزالة الثدي بالكامل (استئصال الثدي)

إزالة الغدد الليمفاوية في الإبط - وهي غدد صغيرة تشكل جزءًا من الجهاز المناعي للجسم

إذا أجريت عملية استئصال الثدي، يمكن إجراء عملية إعادة بناء الثدي، حيث يقوم الجراح بعمل ثدي جديد، يمكن إجراء ذلك أحيانًا في نفس وقت استئصال الثدي، أو يمكن إجراء عملية جراحية أخرى

العلاج الإشعاعي

يستخدم العلاج الإشعاعي الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية.

قد تخضع السيدة للعلاج الإشعاعي لسرطان الثدي:

بعد الجراحة لتقليل فرصة عودة السرطان

إذا كانت تعاني من سرطان الثدي الثانوي للمساعدة في السيطرة على الأعراض

العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي الأدوية لقتل الخلايا السرطانية.

قد تخضع للعلاج الكيميائي لسرطان الثدي:

قبل الجراحة للمساعدة في تصغير حجم السرطان

بعد الجراحة إذا انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية أو كان ينمو بسرعة

إما قبل الجراحة أو بعدها إذا كانت تعاني من أنواع معينة من سرطان الثدي

إذا كانت تعاني من سرطان الثدي الثانوي للمساعدة في تصغير حجم السرطان والسيطرة على الأعراض

العلاج الهرموني

تتأثر بعض سرطانات الثدي بهرمونات مختلفة في الجسم، مما قد يجعلها تنمو بشكل أسرع.

يستخدم العلاج الهرموني الأدوية إما:

لخفض كمية هرمونات معينة في الجسم

منع هرمونات معينة من الوصول إلى خلايا سرطان الثدي

يمكن استخدام العلاج الهرموني:

قبل الجراحة للمساعدة في جعل السرطان أصغر

بعد الجراحة لتقليل فرصة عودة السرطان

إذا كان تعاني من سرطان الثدي الثانوي للمساعدة في السيطرة على الأعراض

إذا لم تتمكني من إجراء الجراحة

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