اليوم العالمي للسرطان، دور العلاج الإشعاعي المتقدم في العلاج وكيف يمهد الذكاء الاصطناعي لعصر جديد

تحيي دول العالم في 4 فبراير من كل عام اليوم العالمي للسرطان لتسليط الضوء على مشكلات المرضى والتحديات التي تواجههم في علاج السرطان.

اليوم العالمي للسرطان 2025

والعلاج الإشعاعي هو علاج للسرطان يستخدم جرعات عالية من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية وساعد البحث العلمي والتقدم في هذا العلاج في إحداث ثورة في علاجات السرطان.

لم يعد السرطان مرضًا مميت مع التقدم المتزايد في علاجه ومن بين هذه الإجراءات العلاج الإشعاعي، وهو علاج للسرطان يستخدم جرعات عالية من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية وهو أحد أكثر العلاجات شيوعًا، ويمكن استخدامه لعلاج أي نوع من أنواع السرطان.

في اليوم العالمي للسرطان 2025، الذي يصادف الرابع من فبراير 2025، كشفت دراسة طبية عن دور العلاج الإشعاعي المتقدم في علاج السرطان المعقد.

العلاج الإشعاعي يساعد في قتل الخلايا السرطانية

"يستخدم العلاج الإشعاعي جرعات عالية من الإشعاع لقتل الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها عن طريق إتلاف الحمض النووي الخاص بها ولا يقتل هذا العلاج الخلايا السرطانية على الفور؛ يستغرق الأمر أيامًا أو أسابيع من العلاج قبل أن يتلف الحمض النووي بدرجة كافية لموت الخلايا السرطانية".

إن أجهزة الإشعاع المستخدمة حاليًا في العلاج نتيجة للتطور على مدى فترة طويلة من الزمن

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، فإن نوع العلاج الإشعاعي الذي يخضع له المريض يعتمد على عوامل فردية مختلفة، بما في ذلك نوع السرطان وحجم الورم وموقعه وقربه من الأنسجة الحساسة وصحة الإنسان العامة وتاريخه الطبي وما إذا كان سيتلقى علاجات أخرى للسرطان. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمر والحالة الطبية الأخرى تحدد نوع العلاج.

التطورات الرئيسية في العلاج الإشعاعي



العلاج بالبروتونات

العلاج بالبروتون هو نوع من العلاج الإشعاعي يستخدم البروتونات عالية الطاقة لتدمير الحمض النووي في الخلايا السرطانية وهذا النوع من العلاج غير جراحي وغير مؤلم ودقيق.

قالت الدراسة: "توفر حزم البروتون تحكمًا دقيقًا، مما يسمح للأطباء باستهداف الأنسجة المصابة بدقة مع تقليل الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة المحيطة، مما يؤدي غالبًا إلى القليل من الضرر أو عدم حدوثه وهذا العلاج أكثر دقة من أنواع العلاج الإشعاعي الأخرى، ومع مزيد من الدقة والضبط، يمكن أن يوفر العلاج بالبروتون العديد من الفوائد".

إن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمهد الطريق لعصر جديد في علاج السرطان باستخدام التقنيات المتطورة مثل IGRT وSBRT، يمكن لأطباء الأورام استهداف الأورام بدقة مع الحد الأدنى من الضرر للأنسجة السليمة المحيطة.

وأضافت الدراسة، "لقد مكن التقدم التكنولوجي، مثل إدخال IGRT، من تقليل أحجام العلاج، وجداول العلاج الأقصر، وتحسين النتائج، وتقليل السمية وأصبح تجزئة العلاج، الذي ينطوي على تقديم أجزاء أقل من العلاج الإشعاعي بجرعة أعلى لكل جزء، شائعًا بشكل متزايد ومع تحسن تقنيات التوصيل في الدقة، فقد ساعدت أيضًا في تعزيز الكفاءة للعلاج.

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