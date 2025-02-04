الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم ويعتقل عددا من سائقي الشاحنات

معبر كرم أبو سالم،فيتو
معبر كرم أبو سالم،فيتو

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، اليوم الثلاثاء، كما اعتقل عددا من سائقي الشاحنات.

وقبل وقت سابق من اليوم واصلت شاحنات المساعدات دخولها إلى القطاع الفلسطيني المدمر عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، على وقع استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

المساعدات الإنسانية لا تكفي سكان غزة

وقبل وقت سابق أكدت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنجرام، أن ما يتم إدخاله من مساعدات هو قطرة في محيط الاحتياجات بغزة.

رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع

كما أضافت في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع. 

وشددت على ضرورة الاستفادة من وقف إطلاق النار لإدخال المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية.

إلى ذلك، أكدت أن "الوضع الإنساني لا يزال خطرا بالنسبة للأطفال رغم وقف إطلاق النار.

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