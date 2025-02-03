الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

اليونيسيف: ما يتم إدخاله من مساعدات إلى غزة قطرة في محيط الاحتياجات

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

حذرت المتحدثة باسم اليونيسيف، اليوم، من أن الوضع الإنساني لا يزال خطرًا بالنسبة للأطفال رغم وقف إطلاق النار في غزة.

 

اليونيسيف تطالب برفع القيود عن دخول المساعدات إلى غزة

وتابع فى تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، يجب الاستفادة من وقف إطلاق النار لإدخال المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية.

واستطرد، يجب رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، ما يتم إدخاله من مساعدات هو قطرة في محيط الاحتياجات في قطاع غزة.

 

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع  إلى 47,518 شهيدًا  و111,612 مصابًا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في تقرير وزارة الصحة اليومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة 20 شهيدًا، منهم 18 شهيدًا انتشال، 1 شهيد متأثر بإصابته، 1 شهيد جديد و20 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت الوزارة لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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