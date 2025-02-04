الثلاثاء 04 فبراير 2025
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موعد ومكان التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنوفية

موعد ومكان التظلمات
موعد ومكان التظلمات على نتيجة الترم الأول بالشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2025، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، غدًا الأربعاء ولمدة 15 يوما وذلك بمقرات الإدارات التعليمية بكافة مراكز المحافظة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بنسبة نجاح 82 ٪

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اعتمد اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 82 %.٨٢ ٪٨٢ ٪٨٢ ٪

تعديل عاجل على نموذج الإجابة بمادة العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأجرى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، تعديلا على أحد نقاط الإجابة بمادة العلوم بعد شكاوى الطلاب وأولياء الأمور.

 

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن التعديل شمل سؤال كم عدد الكرموسومات؟ حيث تم اعتماد إجابة الطلاب التى تشرح الإجابة مع ذكر العدد صحيح، أو من يكتب العدد فقط بدون شرح سيتم اعتبار إجابته صحيحة.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

 وانفردت فيتو بنشر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسى الأول، والتى انتهت بامتحاني الهندسة والتربية الدينية بمختلف الإدارات التعليمية المختلفة.

 

ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم الثلاثاء 4 فبراير، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وانتهى 86 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية  بامتحان مادتي الهندسة والتربية الدينية، وذلك بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

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