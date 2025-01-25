كم عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها يوميًا لتثبيت أو فقدان الوزن؟

من المهم أن يتعرف الشخص على عدد السعرات الحرارية التي يحتاج إليها الجسم كل يوم لتثبيت أو فقدان الوزن.

يختلف تناول السعرات الحرارية اليومي من شخص لآخر، ويعتمد ذلك على بعض المحددات، مثل العمر والجنس ومستوى النشاط، وبشكل عام، يحتاج الذكور إلى المزيد من السعرات الحرارية لأن أجسامهم أكبر، ويحتاج الأشخاص الأكثر نشاطًا إلى المزيد من السعرات الحرارية من الأشخاص الأقل نشاطًا.

ومع تقدم العمر، يحتاج الشخص إلى عدد أقل من السعرات الحرارية بسبب التغيرات في عملية التمثيل الغذائي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها كل شخص

تختلف السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم من شخص لأخر حسب النشاط والخمول، ونوضح متوسط السعرات الحرارية وفقًا للسن والجنس:

الأطفال من سن 2 إللى 3 سنوات من 1000 إلى 1400 سعر حراري

النساء من سن 4 إلى 8 سنوات من 1200 إلى 1800 سعر حراري

ومن سن 9 إلى 13 سنة من 1400 إلى 2200 سعر حراري

ومن 14 إلى 30 سنة من 1800 إلى 2400 سعر حراراي

ومن 30 إلى 50 سنة من 1800 إلى 2200 سعر حراري

فوق الـ 50 سنة من 1600 إلى 2200 سعر حراري

الرجال من سن سن 4 إلى 8 سنوات من 1200 إلى 2000 سعر حراري

ومن سن 9 إلى 13 سنة من 1600 إلى 2600 سعر حراري

ومن 14 إلى 18 سنة من 2000 إلى 3200 سعر حراري

ومن 19 إلى 30 سنة من 2400 إلى 3000 سعرة حرارية

ومن 30 إلى 50 سنة من 2200 إلى 3000 سعر حراري

فوق الـ 50 سنة من 2000 إلى 2400 سعر حراري

ويعني الخمول أن الشخص يقوم فقط بنشاط بدني خفيف يتعلق بالحياة اليومية.

ويعني النشاط أن الشخص يقوم بأنشطة بدنية تعادل المشي لمسافة تزيد عن 3 أميال يوميًا بسرعة 3 إلى 4 أميال في الساعة، بالإضافة إلى الأنشطة الخفيفة في الحياة اليومية.

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها يوميًا للحفاظ على الوزن؟

للحفاظ على الوزن الحالي، يحتاج الشخص إلى موازنة كمية السعرات الحرارية التي يتناولها ويشربها الشخص مع عدد السعرات الحرارية التي يستخدمها الجسم كل يوم.

في المتوسط، تحتاج النساء إلى حوالي 1600 إلى 2400 سعر حراري يوميًا، ويحتاج الرجال إلى 2000 إلى 3000 سعر حراري يوميًا - بناءً على العمر ومستوى النشاط.

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها يوميًا لإنقاص الوزن؟

عندما تناول سعرات حرارية أكثر مما يحرق الشخص، يخزن الجسم الطاقة الإضافية التي لا يحتاجها على شكل دهون، ولإنقاص الوزن، يجب إنشاء عجز في السعرات الحرارية.

وهذا يعني أنه بحاجة إلى تناول سعرات حرارية أقل مما يحرقه كل يوم، وبهذه الطريقة، سيلجأ الجسم إلى مخازن الدهون لتلبية احتياجاته من الطاقة، ويفقد الوزن.

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب تناولها يوميًا لزيادة الوزن؟

إذا كان الهدف هو زيادة الوزن، فأن الشخص بحاجة إلى عكس هذا الأمر وتناول سعرات حرارية أكثر مما يحرقه الجسم كل يوم.

من المهم أيضًا ملاحظة أن عملية التمثيل الغذائي يمكن أن تتأثر بالجينات والحالات الصحية التي يعاني منها الشخص والأدوية التي يتناولها والمزيد.

كم عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها يوميًا دون القيام بأي شيء؟

معدل الأيض الأساسي (BMR) هو عدد السعرات الحرارية التي تحرقها كل يوم دون القيام بأي شيء على الإطلاق، وهذا هو عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لدعم وظائفه الأساسية، مثل التنفس والهضم والدورة الدموية وتنظيم درجة حرارة الجسم، ويشكل معدل الأيض الأساسي حوالي 60% من حرق السعرات الحرارية اليومي.

يختلف معدل الأيض الأساسي من شخص لآخر، اعتمادًا على أشياء مثل العمر والجنس والوزن والطول، في المتوسط:

يبلغ معدل الأيض الأساسي لدى النساء البالغات من 1400 إلى 1500 سعر حراري في اليوم

يبلغ معدل الأيض الأساسي لدى الرجال البالغين من 1600 إلى 1800 سعر حراري في اليوم

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