10 نصائح تساعدك في الحفاظ على الوزن بعد الريجيم

نصائح للحفاظ على الوزن بعد الريجيم، يعتبر فقدان الوزن تحديًا كبيرًا، لمعظم النساء، لكن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ عليه بعد الوصول إلى الوزن المثالي.





فالكثير من النساء يلاحظون استعادة الوزن المفقود بعد فترة قصيرة من انتهاء الحمية الغذائية، وهو ما يُعرف بظاهرة "استعادة الوزن"، ويحدث ذلك عادةً بسبب العودة إلى العادات الغذائية القديمة أو إهمال النشاط البدني.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الحفاظ على الوزن بعد الريجيم يتطلب الالتزام بعادات صحية مستدامة وليس مجرد اتباع حمية قصيرة الأجل.



وأضافت أنه لابد من تبني نمط حياة صحي يكون جزءًا من الروتين اليومي، لضمان عدم العودة إلى الوزن السابق والتمتع بصحة جيدة على المدى الطويل.





أفضل نصائح للحفاظ على وزنك بعد الريجيم

أسرع أنظمة ريجيم

في هذا التقرير، تستعرض أخصائية التغذية العلاجية، أهم نصائح عملية تساعد في الحفاظ على الوزن بعد الريجيم، وتمنع العودة إلى زيادة الوزن.

1. اتباع نظام غذائي متوازن ومستدام

يجب أن يكون الرجيم الذي تتبعه خلال فترة فقدان الوزن قابلًا للاستمرار على المدى الطويل.

أي أنه لا يجب أن يكون معتمدًا على الحرمان أو التقليل المفرط من السعرات الحرارية، بل يجب أن يكون نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. عند الوصول إلى الوزن المثالي، يمكن التدرج في زيادة السعرات الحرارية لتتناسب مع احتياجات الجسم، دون الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة أو السكريات.

2. تناول الطعام بوعي والتحكم في الوجبات

من أهم العادات التي يجب الحفاظ عليها بعد الرجيم هي مراقبة كمية الطعام المتناولة، حتى لا يحدث استهلاك زائد للسعرات الحرارية يؤدي إلى زيادة الوزن. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

استخدام أطباق أصغر للتحكم في حجم الحصة الغذائية.

تناول الطعام ببطء والمضغ جيدًا للشعور بالشبع بسرعة.

تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز أو العمل، لأن ذلك قد يؤدي إلى تناول كميات زائدة دون وعي.

الاستماع إلى إشارات الجوع والشبع، وعدم تناول الطعام لمجرد التسلية أو التوتر.

3. ممارسة النشاط البدني بانتظام

يعد النشاط البدني من أهم العوامل التي تساعد في تثبيت الوزن بعد الرجيم. فمجرد اتباع نظام غذائي صحي دون حركة قد لا يكون كافيًا لمنع زيادة الوزن. يُنصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على معدل الأيض نشطًا، مثل:

المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.

ممارسة تمارين القوة مثل رفع الأوزان لزيادة الكتلة العضلية، والتي تساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

تمارين الكارديو مثل الجري أو ركوب الدراجة لتحسين اللياقة البدنية وحرق الدهون الزائدة.

4. شرب الماء بكميات كافية

الماء ضروري للحفاظ على الوزن، حيث يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتقليل الشهية، ومنع تناول السعرات الحرارية الزائدة بسبب العطش الذي قد يُفسَّر خطأً على أنه جوع. يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وزيادة الكمية في الأيام الحارة أو عند ممارسة الرياضة.

5. النوم الجيد وتجنب التوتر

هناك علاقة وثيقة بين قلة النوم وزيادة الوزن، حيث تؤثر قلة النوم على هرمونات الجوع والشبع، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وتناول المزيد من السعرات الحرارية. كما أن التوتر المزمن قد يدفع البعض إلى الإفراط في تناول الطعام كوسيلة للتعامل مع الضغط النفسي. لذا، يُفضل الحصول على 7-9 ساعات من النوم يوميًا، مع ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو التنفس العميق للحد من التوتر.

إنقاص الوزن الزائد

6. تجنب الحميات القاسية والعودة للعادات القديمة

بعد الوصول إلى الوزن المثالي، من الضروري تجنب العودة إلى العادات الغذائية السيئة التي أدت إلى زيادة الوزن في المقام الأول، مثل تناول الوجبات السريعة أو الحلويات بكثرة. كما يجب الحذر من الحميات القاسية التي تؤدي إلى فقدان سريع للوزن، لأنها غالبًا ما تؤدي إلى استعادته بسرعة بعد التوقف عنها.

7. التخطيط للوجبات بشكل مسبق

يُعد التخطيط المسبق للوجبات من العوامل المهمة للحفاظ على الوزن، حيث يساعد في تجنب اللجوء إلى الأطعمة غير الصحية عند الشعور بالجوع. يمكن إعداد قائمة أسبوعية للوجبات، وتجهيز وجبات خفيفة صحية مثل الفواكه أو المكسرات غير المملحة، للحفاظ على نظام غذائي متوازن.

8. مراقبة الوزن بانتظام ولكن دون هوس

يُفضل قياس الوزن مرة واحدة أسبوعيًا لمتابعة أي تغييرات، ولكن دون الانشغال الزائد بالأرقام. فإذا لاحظت زيادة طفيفة، يمكن تعديل العادات الغذائية وزيادة النشاط البدني لتجنب استمرار الزيادة. من المهم عدم الهلع عند حدوث زيادة طفيفة، بل التعامل معها بهدوء ووعي.

9. تناول وجبات خفيفة صحية

لمنع الشعور بالجوع بين الوجبات الرئيسية، يمكن تناول وجبات خفيفة صحية مثل الزبادي اليوناني، الفواكه الطازجة، الخضروات، أو حفنة من المكسرات غير المملحة. هذه الخيارات تمنع تناول الوجبات السريعة الغنية بالسعرات الحرارية وتساعد في الحفاظ على الوزن.

10. تقبل التغيرات والمرونة في التعامل مع الطعام

لا بأس بتناول الأطعمة التي تحبها من حين لآخر، ولكن باعتدال ودون إفراط. الحرمان التام قد يؤدي إلى الشعور بالملل والانجراف نحو الأكل العاطفي، لذا يُفضل اتباع قاعدة "80/20"، أي تناول طعام صحي بنسبة 80% من الوقت، والسماح ببعض الأطعمة المفضلة بنسبة 20%.

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