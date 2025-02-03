نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مفاوض إسرائيلي قوله إن رفض نتنياهو بدء المفاوضات في اليوم المنصوص عليه يشكل انتهاكا واضحا للاتفاق.

مسئول إسرائيلي يتهم نتنياهو بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وينص الاتفاق بين حماس وإسرائيل على أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة في اليوم الـ16 من وقف إطلاق النار، الموافق اليوم الإثنين، لكن نتنياهو أجل إرسال وفده إلى الدوحة لحين عودته من واشنطن.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتخذ بعد قرارا بإرسال وفد التفاوض إلى الدوحة لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن تقديرات تشير إلى أن نتنياهو سيعلن الوزير رون ديرمر رئيسا لوفد التفاوض بدلا من رئيس الموساد.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن تعيين ديرمر هو إضعاف متعمد للمستوى المهني في المفاوضات لصالح المستوى السياسي المقرب من نتنياهو



لا يوجد أي تفاؤل بشأن استمرار الصفقة

وستصر إسرائيل في مفاوضات المرحلة الثانية على نفي قادة حماس ونزع سلاح غزة والإفراج عن جميع الأسرى.

وأكدت الصحيفة أن فرص موافقة حماس على هذه المطالب ضئيلة وبالتالي لا يوجد أي تفاؤل بشأن استمرار الصفقة.

ومن المفترض أن تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا في اليوم الـ 50 لكنها لن تفعل دون تفاهمات على استمرار الصفقة.

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