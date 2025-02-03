مسؤول طبي بغزة: لدينا 25 ألف مريض

قال مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص: "لدينا نحو 25 ألف مريض في قطاع غزة، ونؤكد أن ما يصل إلينا من مساعدات أقل مما كان يدخل سابقا"

ألاف المرضى يعانون في غزة

وأضاف مروان الهمص:" نعاني نقصا بالمستلزمات الطبية ونحذر من انتشار الأوبئة، ومستشفيات العودة وكمال عدوان والإندونيسي غير صالحة للعمل".

وتابع:" الاحتلال يعيق إدخال المستلزمات الطبية لمرضى الفشل الكلوي، ولا مبرر للاحتلال أو لأي طرف لعدم إنقاذ المنظومة الصحية. مدينة رفح منكوبة على كل الصعد وتحديدا في القطاع الصحي".

المساعدات الطبية لا تلبي 20% من الاحتياجات العاجلة لغزة

ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة في غزة يوسف أبو الريش:" المساعدات الطبية لا تلبي 20% من الاحتياجات العاجلة ونحذر من تلاعب في قوائم الأولويات".

وأكد أبو الريش أهمية الإسراع بإدخال اللوازم الطبية لتقديم الحد الأدنى من الخدمة الطبية.

وأضاف أن الجهات الدولية استملت قوائم الاحتياجات الطبية لكن ما يصل ليس ضمن دائرة الأولويات.



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