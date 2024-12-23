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خارج الحدود

اليونيسيف: استشهاد 14 ألفا و500 طفل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

أكدت منظمة «اليونيسيق»، مساء اليوم الإثنين، استشهاد 14500 طفل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز». 

ارتكاب 5 مجازر جديدة في غزة وحصيلة الشهداء تصل لـ 45317

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45.317 شهيدا و107.713 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الأونروا: كل الحروب لها قواعد إلا في غزة

وقالت وكالة الأونروا، مساء أمس الأحد، إن كل الحروب لها قواعد إلا في قطاع غزة فقد تم كسر كل القواعد. 

وأضافت الأونروا: "الهجمات على المدارس والمستشفيات في غزة باتت أمرا شائعا ولا ينبغي للعالم التعود على المشهد".

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع

كذلك حذرت بلدية غزة، في بيان صادر عنها الأحد، من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم النفايات بمدينة غزة نتيجة العدوان. 

وقالت بلدية غزة في بيانها:" نحذر من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان نتيجة تعطل محطات الصرف الصحي بسبب عدوان الاحتلال". 

وأضافت:" الاحتلال دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي ومعالجة النفايات".

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اليونيسيق قطاع غزة غزة السابع من أكتوبر وزارة الصحة بغزة الأونروا

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