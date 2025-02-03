من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ترامب يدلى بـ 36 تصريحا خلال يوم

أدلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم بـ 36 تصريحا فى مختلف القضايا الداخلية والخارجية، في ظل عاصفة القرارات التي يتخذها، شملت تلك التصريحات تعامل الولايات المتحدة السياسي والتجاري ولم تخلو من التطرق إلى الشرق الأوسط وإسرائيل والحرب على غزة.

تصريحات ترامب عن غزة وإيلون ماسك

1--المحادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية ستبدأ على الأرجح في غضون 24 ساعة.

2-لا ضمانات بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد.

3-لست سعيدا بشأن بنما ولكنهم وافقوا على بعض الأمور.

4-لا تضارب في المصالح بين أعمال إيلون ماسك الخاصة ومهامه الحكومية.

5-نريد من أوكرانيا تزويدنا بمعادن نادرة.

6-سنوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

7-سيكون لدينا صندوق ثروة سيادي.

8-علينا الاستفادة مما تكتنزه بلادنا من موارد.

9-سوف نؤمن الكثير من الموارد لصندوق الثروة السيادي.

خلافات ترامب مع كندا والمكسيك

10-أجرينا محادثات جيدة جدا مع المكسيك.

11-المكسيك وافقت على نشر 10 آلاف جندي بشكل دائم على حدودها لمكافحة تهريب مخدر الفينتانيل.

12-كندا لا تعاملنا بطريقة جيدة.

13-لن نسمح لكندا باستغلال الولايات المتحدة.

14-نحن نستورد من كندا أكثر مما تستورد منا.

15-المكسيك ستفرض سيطرتها على الحدود وسوف نحمي حدودنا.

16-سأتحدث مع الرئيس الصيني خلال الساعات الـ24 المقبلة.

17-تخلينا عن قناة بنما بشكل غبي في عهد الرئيس كارتر.

18-مات 38 ألف أمريكى خلال إقامة مشروع قناة بنما الذي كلفنا نحو تريليوني دولار بمعايير اليوم.

19-لن نعطي قناة بنما للصين وبنما انتهكت اتفاقياتنا معها.

20-إذا لم نتمكن من التوصل لاتفاق مع الصين سنفرض عليها تعريفات ضخمة.

21-لقد قمت بتوظيف أفضل الأشخاص في القطاع الحكومي وسوف ترون النتائج قريبا.

22-الإدارة السابقة وزعت الأموال بحماقة.

23-لدينا عجز تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي.

24-السوق الأوروبية مغلقة أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية.

25-الأوروبيون استغلوا الولايات المتحدة لسنوات.

26-الأوروبيون يريدون الآن إنجاز صفقات معنا.

27-كثير من الدول التي نسميها بالحلفاء لا تعاملنا بإنصاف.

28-هناك فرق كبير بين ما نقدمه لأوكرانيا وما يقدمه لها الأوروبيون.

29-لقد سئمنا من التعرض للسرقة والاحتيال من باقي الدول.

30-سنفرض رسوما جمركية باهظة على كثير من الدول إذا لم تبرم صفقات معنا.

31-لدينا عجز تجاري كبير مع كندا.

32-سأتحدث اليوم مع رئيس الوزراء الكندي.

33-إسرائيل قطعة أرض صغيرة وما أنجزته مذهل.

34-مكتب التحقيقات الفدرالي فاسد.

35-هناك آراء متباينة بشأن إدوارد سنودن ولن أتدخل في قضيته.

36-حللت المشكلة مع كولومبيا في ساعة واحدة.

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