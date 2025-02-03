البيت الأبيض: ترامب سيتحدث مع الرئيس الصيني خلال 24 ساعة

قال البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحدث مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج خلال 24 ساعة.

ترامب يوقع مرسوما حول فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مرسوما حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم؛ كندا والمكسيك والصين.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، وفق وكالة «فرانس برس».

الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية

بدورها، نددت وزارة الخارجية الصينية، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية عليها، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي إن "الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".

وتابع البيان أن "موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم".

وأضاف البيان: "الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولًا في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل".

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