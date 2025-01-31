موقع أمريكي يكشف تفاصيل لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو الثلاثاء المقبل

ذكر موقع "أكسيوس"، مساء الجمعة، أنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين في واشنطن يوم الثلاثاء.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وقال المصدر إن ترامب ونتنياهو يجتمعان مرة من أجل اجتماع عمل والأخرى من أجل عشاء غير رسمي.

وأوضح أن الطرفين يعقدان اجتماع عمل في منتصف النهار، ثم عشاء غير رسمي بحضور زوجتيهما.

وتلقى نتنياهو دعوة من الرئيس الأمريكي لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء.

وجاء في بيان أن "رئيس الوزراء نتنياهو هو أول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب".

يأتي ذلك في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، قبل أيام قليلة.

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