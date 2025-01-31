الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

موقع أمريكي يكشف تفاصيل لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو الثلاثاء المقبل

ترامب ونتنياهو،فيتو
ترامب ونتنياهو،فيتو

ذكر موقع "أكسيوس"، مساء الجمعة، أنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين في واشنطن يوم الثلاثاء.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

وقال المصدر إن ترامب ونتنياهو يجتمعان مرة من أجل اجتماع عمل والأخرى من أجل عشاء غير رسمي.

وأوضح أن الطرفين يعقدان اجتماع عمل في منتصف النهار، ثم عشاء غير رسمي بحضور زوجتيهما.

وتلقى نتنياهو دعوة من الرئيس الأمريكي لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء.

وجاء في بيان أن "رئيس الوزراء نتنياهو هو أول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب".

يأتي ذلك في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، قبل أيام قليلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إسرائيل إطلاق النار في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو ترامب قطاع غزة

مواد متعلقة

الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب تعتبر قناة بنما أصولا استراتيجية

قرارات جديدة لـ ترامب بشأن معدلات استهلاك الوقود بالسيارات

الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود توجه رسالة إلى نتنياهو فى أول ظهور لها (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

مصرع حارس افترسه أحد أسود حديقة الحيوان بالفيوم

وظائف مياه الشرب والصرف الصحي 2025،الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

في مراحلها الأخيرة، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

رفضا لقراراته، 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بعزل ترامب

كوتيسا يصدم الأهلي بقراره بشأن الانتقال للأحمر

بعد التأخر أمام بيراميدز، حسين لبيب يغادر المقصورة عقب هجوم من جماهير الزمالك

مصادر بالزراعة تكشف تفاصيل افتراس أحد الأسود لـ غفير بحديقة حيوان الفيوم

بعد استخدام صورة تحمل تهديدا للرئيس السيسي، إسرائيل تطلق حملة تحريض ضد تسليح الجيش المصري

منوعات

المزيد

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

سجون الاحتلال توزع أساور على الأسرى الفلسطينيين المحررين

أسرار مدينة مفقودة عمرها 600 عام مدفونة تحت الغابات المكسيكية

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواجهات قوية في ملحق دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة من معرض الكتاب: الجهل وعدم القدرة على رد الشبهات من أبرز أسباب إنكار السنة

كيف تتغير خصائص النار في الآخرة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

أسماء سورة الأحقاف وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية