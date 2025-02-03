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خارج الحدود

تأثير ترامب كلمة السر، الإدارة الأمريكية تتفاخر بتخلي بنما عن المشاركة بـ "مشروع الحرير"

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء اليوم الإثنين، إن تخلي بنما عن مشاركتها في مشروع "طريق الحرير" الصيني، مثال على قيادة ترامب لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة.

 

رئيس بنما يوجه ضربة موجعة للصين بعد تهديدات ترامب بشأن القناة

 أعلن رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء أمس الأحد، أن بلاده لن تجدد مع الصين العقد المتعلق بمشروع طريق الحرير.

 

السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية حدودية

 كذلك أكد رئيس بنما، الاتفاق على السماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة جوية حدودية للتعاطي مع مسألة الهجرة غير النظامية.

وتابع رئيس بنما: "قناة بنما ستبقى تحت إدارتنا ولم أشعر خلال لقائي الوزير روبيو بأن هناك تهديدا لذلك".

 

تأثير الصين وسيطرتها على قناة بنما

 من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو أخبر رئيس بنما أن تأثير الصين وسيطرتها على القناة يشكلان خطرا عليها.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "الوزير روبيو أكد أن الوضع الراهن في قناة بنما يتطلب اتخاذ إجراءات من واشنطن لحماية حقوقها".

 

ترامب يوقع مرسوما حول فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين

 في سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مرسوم حول فرض الرسوم على الصادرات من 3 أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، هم؛ كندا والمكسيك والصين.

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، وفق وكالة «فرانس برس».

 

الصين تتوعد بإجراءات مضادة ردا على التعريفات الجمركية الأمريكية

 بدورها، نددت وزارة الخارجية الصينية، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض رسوم جمركية عليها، مؤكدةً أنها ستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة، وأنه لا توجد أطراف فائزة في الحروب التجارية.

وقالت الخارجية الصينية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي إن "الصين تعرب عن استنكارها ومعارضتها الشديدة لفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10 بالمئة على المنتجات الصينية، المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب الفنتانيل، وستتخذ التدابير المضادة اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بقوة".

وتابع البيان أن "موقف الصين ثابت وحازم في هذا الصدد، فلا يوجد فائز في الحروب التجارية، وحروب التعريفات الجمركية، ففرض التعريفات الجمركية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة، ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل خطير، ولا يحل مشاكلها فحسب، بل إنه يضر بالجانبين ولا يفيد العالم".

وأضاف البيان: "الصين هي واحدة من الدول التي لديها سياسة مكافحة المخدرات الأكثر صرامة وشمولًا في العالم، إن الفنتانيل مشكلة أمريكا، وبروح الإنسانية، قدمت الصين الدعم للولايات المتحدة في استجابتها لمشكلة الفنتانيل".

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