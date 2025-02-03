ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة في الشرق الأوسط وهذا ليس جيدا (فيديو)

تهرب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من الإجابة عن سؤال وجه له فى البيت الأبيض، حول تأييده ضم أراضى الضفة الغربية إلى إسرائيل.

ترامب ينتقد صغر مساحة إسرائيل

وراوغ ترامب فى إجابته عن السؤال المتعلق بمدى دعمه لضم إسرائيل أراضى الضفة الغربية، قائلا: بالتأكيد هي دولة صغيرة من حيث المساحة، مكتبي هذا يمثل الشرق الأوسط، وقمة هذا القلم تمثل إسرائيل، هذا ليس جيدًا، أليس كذلك؟ الفرق كبير جدًا، إنها قطعة أرض صغيرة جدًا، ومن المذهل أنهم تمكنوا من تحقيق ما حققوه، عندما تفكر في الأمر، ليس الأمر مجرد ذكاء أو قوة عقلية، لكن بالفعل مساحة إسرائيل صغيرة جدًا.



وخلال حملته الانتخابية وتحديدا فى أغسطس الماضى، قال ترامب: إن "مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخارطة ولطالما فكّرت كيف يمكن توسيعها".

نتنياهو يتحدث عن اجتماع مهم للغاية مع ترامب

وقال بينامين نتنياهو، قبيل مغادرته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى، الأحد الماضى، إنه سيذهب "لحضور اجتماع مهم للغاية مع الرئيس ترامب".

وأضاف نتنياهو: "أعتقد أننا سنناقش في الاجتماعات أيضًا القضايا الحرجة التي تواجهنا: الانتصار على حماس، وإعادة جميع المحتجزين، والتعامل مع المحور الإيراني بكل مكوناته، وهو المحور الذي يهدد أيضًا أمن إسرائيل والشرق الأوسط. الشرق والعالم أجمع.. إن القرارات التي اتخذناها أثناء الحرب، قد غيرت وجه الشرق الأوسط بالفعل. لقد غيرته إلى حد لا يمكن التعرف عليه، وأعتقد أنه من خلال العمل الجاد مع الرئيس ترامب، يمكننا تغييره بشكل أكبر".

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