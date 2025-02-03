ترامب عن صمود الهدنة في غزة: لا توجد أي "ضمانات"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إنه لا توجد أي "ضمانات" على صمود الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستطرد ترامب: "لست سعيدا بشأن بنما ولكنهم وافقوا على بعض الأمور، والمحادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية ستبدأ على الأرجح في غضون 24 ساعة".

مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكدت حركة حماس، مساء اليوم الإثنين، أنها جاهزة لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

قطر تكشف موعد بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تبدأ اليوم الاثنين بموجب الاتفاق.

مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالدوحة: "فيما يتعلق بالمرحلة الثانية بموجب الاتفاق يجب أن تبدأ يوم الإثنين، وقد بدأنا بالانخراط مع الطرفين من أجل تحديد جدول الأعمال والبدء بالمحادثات".

وتابع "ليس هناك تفاصيل واضحة بشأن موعد وصول الوفود وبدء المفاوضات لكن هذه المحادثات بدأت على الأقل عبر الهاتف ونأمل أن نرى زخما خلال الأيام القليلة المقبلة".

وشدد على أن من المهم للغاية الشروع في المحادثات والتفاوض في أسرع وقت ممكن قبل الوصول إلى اليوم الـ42 من المرحلة الأولى للاتفاق وأن من المهم أيضا تأكيد وجود التزام لدى الجانبين للانخراط في المحادثات بنوايا حسنة.

تحقيق الانسحاب الشامل من كافة أنحاء القطاع والبدء في إعادة الإعمار

وطالب في هذا السياق بالانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية بشكل فوري حسبما نص عليه الاتفاق، مضيفا: "شهدنا في الأسبوعين الماضيين خلال تنفيذ الاتفاق أن هذه هي الوسيلة الأوحد التي من الممكن أن تحقق نتيجة سواء في إعادة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب في غزة".

وأكد أن هذه الطريقة أثبتت نجاحها رغم الـ15 شهرا الصعبة التي مروا بها خلال المفاوضات للوصول إلى هذه النتيجة، معتبرا أنه سيكون من المحزن جدا أن يتم تعريض مثل هذه العملية للمخاطرة أو للمساومات السياسية وعدم الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية.

لكنه أعرب عن التفاؤل بالوصول لنتائج إيجابية قائلا "نحن دائما متفائلون ونحسن الظن بأن نتوفق في المفاوضات وأن نصل إلى نتائج إيجابية سريعة جدا لإنهاء الحرب بشكل كامل وتحقيق الانسحاب الشامل من كافة أنحاء القطاع والبدء في إعادة إعمار غزة".

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