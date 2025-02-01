كواليس خطة الاحتلال وأمريكا لترحيل أهالي غزة

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، ودولة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، في محاولة لتفريغ القضية الفلسطينية.

مخطط تهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن

ومخطط التهجير ليس جديدا، ولكنه يأخذ أشكالا مختلفة، وفي هذه المرة بدأ بتصريحات استفزازية من قبل ترامب حول ترحيل أهالي غزة إلى مصر والأردن.

ويمر مخطط التهجير بعدة مراحل أولها خلق حالة من الزخم في وسائل الإعلام الصهيونية والأمريكية، بعد التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها ترامب، وذلك في محاولة لخداع الرأي العام العالمي أن قطاع غزة لم يعد مناسب للحياة.

وتحاول دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية عرقلة أي جهود لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى فرض حصار على القطاع للضغط على الأهالي من خلال حجب المساعدات الإنسانية والطبية.

جيش الاحتلال يستعد لفرض حصار خانق على غزة

وتعمد الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة العدوان على غزة، تدمير البنية التحتية والمستشفيات والمنازل لجعل القطاع غير صالح للحياة تمهيدا لمخطط التهجير.

وبالإضافة إلى الضغط الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، ستقوم إدارة ترامب بتقديم عروض مغرية لسكان غزة، سواء أموال أو إقامة في دول خارجية وغيرها من المغريات.

وأثار مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن ردود فعل غاضبة في المنطقة خاصة من قبل القاهرة وعمان، اللتان رفضتا هذا المخطط نهائيا.

وفي هذا السياق حذر الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، من المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير الفلسطنيين إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، مؤكدًا أن هذه الأفكار ليست مجرد تصريحات عابرة بل جزء من مخطط صهيوني متكامل.

رفض مصري وأردني لمخطط التهجير

وأوضح فهمي أن هذه التصريحات تهدف إلى جس نبض الأطراف المعنية، بما في ذلك مصر والأردن والدول العربية والفلسطينيين أنفسهم وأشار إلى أن هناك تناقضًا واضحًا بين عودة بعض الفلسطينيين إلى ديارهم في قطاع غزة وبين طرح مثل هذه الأفكار التي تهدف إلى تهجيرهم قسرًا.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن المخططات الاسرائيلية بشأن سيناء ليست جديدة، بل يتم تداولها منذ أكثر من 15 شهرًا، حيث يتم طرح خطط مختلفة لاختبار ردود الفعل من الأطراف المعنية وأضاف أن هذه المخططات لا تزال قائمة في العقل الصهيوني ولم يتم التراجع عنها، بل يتم إعادة تدويرها بشكل مستمر.

وشدد فهمي على ضرورة التعامل العاجل مع متطلبات الشعب الفلسطيني، وتقديم التيسيرات للعائدين إلى ديارهم من أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد أن الأمة العربية يجب أن تتعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الفلسطينيين من البقاء في أراضيهم والعودة إلى قطاع غزة مرة أخرى وأضاف أن المهمة الأولى الآن هي توفير الحد الأدنى من متطلبات العيش للفلسطينيين لمواجهة هذا المخطط الذي تقوده الولايات المتحدة لصالح إسرائيل.

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