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خارج الحدود

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسعى لأخذ تعهد من ترامب بالقضاء على حماس

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قال مصدر مشارك في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن: إن"هدف اللقاء مع الرئيس دونالد ترامب بذل مساع للحصول على تعهد أمريكي بإنهاء حركة حماس.

نتنياهو يسعى لعرقلة صفقة الأسرى 

وقال المصدر حسب ما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: "تعيين رون ديرمر لإدارة الجزء السياسي من الصفقة من شأنه تسهيل عرقلة المرحلة الثانية، وحكومة نتنياهو قد تتفكك بالذهاب نحو مرحلة ثانية من الصفقة وعرقلتها قد تكون عبر شروط ترفضها حماس".

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مكتب نتنياهو يرفض مشاركة ممثلين عن عائلات الأسرى

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر، قولها: مكتب نتنياهو رفض مشاركة ممثلين عن عائلات الأسرى في زيارته إلى واشنطن.

وأضافت المصادر أن ممثلين عن عائلات الأسرى الإسرائيليين سبقوا نتنياهو إلى واشنطن للضغط لإكمال الصفقة.

وأمس الأحد ذهب نتنياهو في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس دونالد ترامب.

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نتنياهو صفقة الأسرى حماس ترامب

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