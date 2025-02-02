الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الإثنين

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

غزة، أعلنت إسرائيل أمس أنها ستستأنف غدا الإثنين يوم 3 فبراير المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن الأخير تحدث مساء أمس السبت مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

يخطط لتغيير تشكيلة وفد التفاوض


كما أضاف أن الجانبين اتفقا على أن "المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن ستبدأ عندما يلتقيان في واشنطن غدا الاثنين"، وفق فرانس برس.

وأردف أن ويتكوف سيجري بعد ذلك محادثات خلال الأسبوع مع رئيس الوزراء القطري ومسئولين مصريين رفيعي المستوى.

من جهته أفادت "العربية/الحدث" أن نتنياهو يخطط لتغيير تشكيلة وفد التفاوض الإسرائيلي وتعيين وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر رئيسًا للوفد بدلًا من رئيس الموساد دافيد برنياع.

لقاء ترامب


وبوقت سابق أمس السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو سيتوجه اليوم  الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب.

كذلك أضاف أن نتنياهو تلقى دعوة لزيارة ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، مشيرًا إلى أنهما سيناقشان الوضع في غزة والمحتجزين لدى حماس والمواجهة مع إيران وحلفائها بالمنطقة.

3 مراحل


يذكر أن اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير، بعد 15 شهرًا من حرب طاحنة.

ونص الاتفاق المؤلف من 3 مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في قطاع غزة.

ومن المفترض أن تتيح المرحلة الثالثة إعادة إعمار غزة وتحديد نموذج للحكم للقطاع.

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غزة بنيامين نتنياهو الشرق الأوسط صفقة الرهائن واشنطن رئيس الوزراء القطري

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