نتنياهو: مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الإثنين

غزة، أعلنت إسرائيل أمس أنها ستستأنف غدا الإثنين يوم 3 فبراير المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن الأخير تحدث مساء أمس السبت مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

يخطط لتغيير تشكيلة وفد التفاوض



كما أضاف أن الجانبين اتفقا على أن "المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن ستبدأ عندما يلتقيان في واشنطن غدا الاثنين"، وفق فرانس برس.

وأردف أن ويتكوف سيجري بعد ذلك محادثات خلال الأسبوع مع رئيس الوزراء القطري ومسئولين مصريين رفيعي المستوى.

من جهته أفادت "العربية/الحدث" أن نتنياهو يخطط لتغيير تشكيلة وفد التفاوض الإسرائيلي وتعيين وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر رئيسًا للوفد بدلًا من رئيس الموساد دافيد برنياع.

لقاء ترامب



وبوقت سابق أمس السبت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن نتنياهو سيتوجه اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب.

كذلك أضاف أن نتنياهو تلقى دعوة لزيارة ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، مشيرًا إلى أنهما سيناقشان الوضع في غزة والمحتجزين لدى حماس والمواجهة مع إيران وحلفائها بالمنطقة.

3 مراحل



يذكر أن اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحماس دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير، بعد 15 شهرًا من حرب طاحنة.

ونص الاتفاق المؤلف من 3 مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في قطاع غزة.

ومن المفترض أن تتيح المرحلة الثالثة إعادة إعمار غزة وتحديد نموذج للحكم للقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.