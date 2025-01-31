الجمعة 31 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يفجر منازل بمخيم طولكرم في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يفجر
جيش الاحتلال يفجر منازل في طولكرم، فيتو

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم  الجمعة، عددًا من المنازل الفلسطينية في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

جيش الاحتلال يفجر المنازل في طولكرم 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن "أصوات انفجارات متتالية سمعت من داخل المخيم وتحديدا في حارة النادي، مع تصاعد للدخان بشكل كثيف".

ويأتي ذلك في ظل استمرار العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والتي استهدفت عدد من المناطق أبرزها مخيم جنين

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قالت مصادر إن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات نحو مدينة ومخيم جنين مع استمرار عملياته العسكرية.

وبموازاة حربه على غزة، وسع جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 894 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة لتقديم المساعدات لغزة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران مستعدة لتقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "نبارك للمقاومة الفلسطينية في غزة الانتصار وإعادة الأسرى".

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جيش الاحتلال طولكرم الضفة الغربية طهران

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