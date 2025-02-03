الإثنين 03 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يشاهد فيلما عن عملية حماس ويلمح لإمكانية استئناف القتال، غزة تحت التهديد من جديد

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، إنه لا ضمانات لديه بأن وقف إطلاق النار في غزة سيصمد.

ترامب يلمح لاستئناف العدوان على غزة

وجاءت تصريحات ترامب حول عدم ضمانة صمود الهدنة فى غزة، قبل ساعات استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فى البيت الأبيض.

فى ذات السياق، كشفت القناة الـ12 العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى محادثة مشحونة مع رئيس الشاباك رونين بار، وأبلغه بقرار عزله من الوفد المفاوض.

ترامب يشاهد فيلما عن أحداث 7 أكتوبر 

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الرئيس ترامب سيشاهد فيلما يوثق أحداث السابع من أكتوبر، بمبادرة من مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي شاهده في إسرائيل الأسبوع الماضي خلال زيارته لتل أبيب، وبعدها، صرح "ترامب يجب أن يشاهده هذا بنفسه"، ووصف المشاهد بأنها مروعة وصادمة، وترك الفيلم في حالة صدمة وذهول.

فى ذات السياق، كشفت القناة الـ12 العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى محادثة مشحونة مع رئيس الشاباك رونين بار، وأبلغه بقرار عزله من الوفد المفاوض.

 

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