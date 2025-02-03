أخبار مصر اليوم: توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين.. استعدادات استثنائية لتأمين السلع وتوفير المخزون الاستراتيجي.. والتموين تخصص ركنا ثابتا لـ معارض أهلا رمضان بالسلاسل التجارية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين بشأن زيارة الروضة الشريفة

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن تطبيق إجراءات جديدة علي المعتمرين المتوجهين إلي السعودية لعمل مناسك العمرة لشهري شعبان ورمضان.

وأوضحت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه الي شركات السياحة، أن بالإشارة إلى التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية أمام زوار بيت الله الحرام مما أحدث حالة من الإقبال الشديد للمعتمرين على زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأوضحت الغرفة، أنه في ظل طلب عملاء الشركات لزيارة الروضة الشريفة في ظل هذه الأجواء الإيمانية الرائعة، إلا أن أنظمة وزارة الحج والعمرة حددت آليه زيارة الروضة من خلال حصر نظام حجز مواعيد للزيارة عبر شركة العمرة السعودية المتعاقد معها الشركات وهو ما يعني ضرورة قيام شركة العمرة السعودية بحجز مواعيد زيارة الروضة الشريفة من خلال النظام السعودي المحدد لهذا الغرض (نسك) وذلك دون تدخل من شركات السياحة المصرية

وطالبت الغرفة بتوعية المعتمرين، وذلك في ظل حالة الزحام الشديد خلال الفترة الحالية بالمدينة المنورة وعدم توافر مواعيد زيارة للروضة الشريفة لكافة المعتمرين.

احتياطي النقد الأجنبي المصري يسجل أعلى مستوى تاريخي بـ 47.1 مليار دولار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، محققًا أعلى مستوى له في التاريخ، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.

وقال رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسة الاقتصادية في دعم الاستقرار المالي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يساهم في توفير غطاء نقدي قوي للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

مدبولي: استعدادات استثنائية لتأمين السلع قبل رمضان وتنسيق حكومي لتوفير المخزون الاستراتيجي

تكثف الحكومة المصرية جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، على أهمية توفير المكون الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية وتجنب أي نقص محتمل خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

التموين تخصص ركنا ثابتا لمعارض أهلا رمضان بالسلاسل التجارية

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص السلاسل التجارية ركنا ثابتا لمعارض أهلًا رمضان لزيادة ضخ السلع والمنتجات الأساسية داخل المنافذ والمعارض

وأشار إلى عرض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالسلاسل التجارية.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة ستقوم بتكثيف حملاتها الرقابية خلال شهر رمضان، بالتزامن مع تفعيل خطط التوزيع المدروسة، لضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين دون أي عوائق.

كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وكان وزير التموين قد عقد اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، مع ممثلي السلاسل التجارية الكبرى، لبحث التنسيق الكامل بين الوزارة والسلاسل التجارية لضمان توفير السلع بجودة عالية وبكميات كافية في جميع أنحاء الجمهورية، والتأكيد على ضرورة مراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تسبب في أي اختناقات في العرض.

فيتو تكشف في عددها الجديد، ارتفاع جنونى فى أسعار برامج عمرة رمضان

تكشف فيتو في عددها الجديد عن ارتفاع جنونى فى أسعار برامج عمرة رمضان، وشركات السياحة تستغيث.

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حتى 3 مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدء من هذا الموعد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بدء حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يوم الأربعاء المقبل، ويكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجات مئوية.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

السيسي: الشركات المصرية حريصة على العمل في غانا والمساهمة في عملية التنمية

أكد الرئيس السيسي حرص الشركات المصرية على العمل في غانا في المجالات محل الاهتمام المشترك، أخذًا في الاعتبار التجارب الناجحة للشركات المصرية ومساهمتها في عملية التنمية في غانا.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي إتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قدم التهنئة للرئيس ماهاما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه منصبه كرئيس لجمهورية غانا للمرة الثانية.

وًأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب خلال فترة رئاسته، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمكانة الخاصة التي تحظى بها غانا لدى الشعب المصري.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضًا التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يتماشى مع العلاقات السياسية القوية والتاريخية التي تربط مصر وغانا.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس الغاني أعرب عن تقديره البالغ لحرص الرئيس على تهنئته، مؤكدًا على ما تحظي به مصر من مكانة واحترام لدي الشعب الغاني، وكذلك على العلاقات الممتدة والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن تقديره للدور الذي اضطلعت به مصر في مساندة جهود غانا لتحقيق التنمية وبناء قدرات الكوادر الغانية في مختلف المجالات، مشددًا على تطلع غانا لتعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في كافة المجالات والتنسيق الوثيق معها إزاء قضايا القارة الأفريقية.

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