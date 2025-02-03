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أخبار مصر

مدبولي: استعدادات استثنائية لتأمين السلع قبل رمضان وتنسيق حكومي لتوفير المخزون الاستراتيجي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

تكثف الحكومة المصرية جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، على أهمية توفير المكون الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.  

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية وتجنب أي نقص محتمل خلال الفترة المقبلة. 

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

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