مدبولي: استعدادات استثنائية لتأمين السلع قبل رمضان وتنسيق حكومي لتوفير المخزون الاستراتيجي

تكثف الحكومة المصرية جهودها لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، على أهمية توفير المكون الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية وتجنب أي نقص محتمل خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة للحفاظ على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.