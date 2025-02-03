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أخبار مصر

السيسي: الشركات المصرية حريصة على العمل في غانا والمساهمة في عملية التنمية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أكد الرئيس السيسي  حرص الشركات المصرية على العمل في غانا في المجالات محل الاهتمام المشترك، أخذًا في الاعتبار التجارب الناجحة للشركات المصرية ومساهمتها في عملية التنمية في غانا.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي إتصالًا هاتفيًا، اليوم، مع جون دراماني ماهاما رئيس جمهورية غانا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس قدم التهنئة للرئيس ماهاما بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه منصبه كرئيس لجمهورية غانا للمرة الثانية.

وًأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب خلال فترة رئاسته، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمكانة الخاصة التي تحظى بها غانا لدى الشعب المصري.

وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضًا التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يتماشى مع العلاقات السياسية القوية والتاريخية التي تربط مصر وغانا.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس الغاني أعرب عن تقديره البالغ لحرص الرئيس على تهنئته، مؤكدًا على ما تحظي به مصر من مكانة واحترام لدي الشعب الغاني، وكذلك على العلاقات الممتدة والروابط التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين. 

وأعرب عن تقديره للدور الذي اضطلعت به مصر في مساندة جهود غانا لتحقيق التنمية وبناء قدرات الكوادر الغانية في مختلف المجالات، مشددًا على تطلع غانا لتعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في كافة المجالات والتنسيق الوثيق معها إزاء قضايا القارة الأفريقية.

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الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي
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