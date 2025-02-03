الإثنين 03 فبراير 2025
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أخبار مصر

احتياطي النقد الأجنبي المصري يسجل أعلى مستوى تاريخي بـ 47.1 مليار دولار

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، محققًا أعلى مستوى له في التاريخ، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.  

وقال رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسة الاقتصادية في دعم الاستقرار المالي، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما يساهم في توفير غطاء نقدي قوي للبلاد خلال المرحلة المقبلة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي. 

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