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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، ارتفاع جنونى فى أسعار برامج عمرة رمضان

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن ارتفاع جنونى فى أسعار برامج عمرة رمضان، وشركات السياحة تستغيث. 

 

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