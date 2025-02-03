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أخبار مصر

التموين تخصص ركنا ثابتا لمعارض أهلا رمضان بالسلاسل التجارية

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن تخصيص السلاسل التجارية  ركنا ثابتا لمعارض أهلًا رمضان لزيادة ضخ  السلع والمنتجات الأساسية داخل المنافذ والمعارض. 

وأشار إلى عرض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالسلاسل التجارية.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة ستقوم بتكثيف حملاتها الرقابية خلال شهر رمضان، بالتزامن مع تفعيل خطط التوزيع المدروسة، لضمان وصول السلع الأساسية إلى جميع المواطنين دون أي عوائق.

كما أشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب. 

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وكان وزير التموين قد عقد اجتماعًا موسعًا،  اليوم الإثنين، مع ممثلي السلاسل التجارية الكبرى، لبحث  التنسيق الكامل بين الوزارة والسلاسل التجارية لضمان توفير السلع بجودة عالية وبكميات كافية في جميع أنحاء الجمهورية، والتأكيد على ضرورة مراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار الأسعار أو تسبب في أي اختناقات في العرض.

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السلاسل التجارية السلع الأساسية وزير التموين

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