الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

منتخب الدنمارك يفوز على كرواتيا ويتوج ببطولة العالم لكرة اليد

منتخب الدنمارك
منتخب الدنمارك

بطولة العالم لكرة اليد، حقق منتخب الدنمارك لقب بطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم الـ 29 بعد الفوز على كرواتيا اليوم الأحد بنتيجة 32-26.

وكان المنتخب الكرواتي وصل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب فرنسا في الدور قبل النهائي.

فيما وصل منتخب الدنمارك إلى المواجهة النهائية بعد الفوز على منتخب البرتغال في الدور قبل النهائي.

 

ترتيب منتخب مصر في مونديال اليد

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد ترتيب المراكز من الـ5 وحتى الـ8 ببطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 29، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وجاء منتخب مصر محتلًّا المركز الخامس في الترتيب العام للمونديال، مسجلًا تقدم مركزين عن المشاركة الماضية ببطولة العالم 2023.

ووصلت منتخبات، كرواتيا وفرنسا والدنمارك والبرتغال إلى الدور قبل النهائي، بعد التفوق على منتخبات المجر ومصر والبرازيل وألمانيا على الترتيب في الدور ربع النهائي.

 

تاريخ مواجهات مصر وفرنسا في بطولة العالم

ويمتلك منتخب مصر سجلًا كبيرًا في مواجهاته مع منتخب فرنسا ببطولات العالم، حيث التقيا المنتخبين في 6 مناسبات سابقة، انتهت جميعها بفوز المنتخب الفرنسي، وجاءت النتائج كالتالي:

السويد 1993
مصر (16) – (19) فرنسا | الدور الرئيسي

اليابان 1997
مصر (19) – (22) فرنسا | الدور ربع النهائي

مصر 1999
مصر (22) – (27) فرنسا | دور تحديد المراكز

فرنسا 2001
مصر (21) – (24) فرنسا | الدور نصف النهائي

السويد 2011
مصر (19) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قطر 2015
مصر (24) – (28) فرنسا | دور المجموعات

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بطولة العالم لكرة اليد بطولة العامل لليد الدنمارك كرواتيا

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