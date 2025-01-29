الأربعاء 29 يناير 2025
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رياضة

بعد وداع المونديال، اتحاد كرة اليد يمنح “باستور” راحة 10 أيام

خوان كارلوس باستور،
خوان كارلوس باستور، فيتو

كرة اليد، منح مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، راحة لمدة 10 أيام للإسباني خوان كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك عقب ختام المشاركة في  النسخة الـ29 من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يعود باستور إلى القاهرة عقب انتهاء فترة الراحة، لاستئناف قيادته لمنتخب مصر لكرة اليد استعدادا للبطولات المقبلة.

منتخب مصر يودع بطولة العالم

وودع منتخب مصر لكرة اليد منافسات النسخة الـ29 من بطولة العالم، بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بنتيجة (33-34)، في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

عقدة الديوك الفرنسية تطارد فراعنة كرة اليد

ولم ينجح منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق أي فوز على منتخب فرنسا في تاريخ المشاركات ببطولة العالم، وتأتي مباراة الأمس لترسخ عقدة الفراعنة أمام الديوك الفرنسية بشكل واضح.

وجاء تاريخ مباريات مصر وفرنسا في بطولات العالم لكرة اليد كالتالي:

السويد 1993
مصر (16) – (19) فرنسا | الدور الرئيسي

اليابان 1997
مصر (19) – (22) فرنسا | الدور ربع النهائي

مصر 1999
مصر (22) – (27) فرنسا | دور تحديد المراكز

فرنسا 2001
مصر (21) – (24) فرنسا | الدور نصف النهائي

السويد 2011
مصر (19) – (28) فرنسا | دور المجموعات

قطر 2015
مصر (24) – (28) فرنسا | دور المجموعات

كرواتيا والدنمارك والنرويج 2025

مصر (33) - (34) فرنسا | الدور ربع النهائي

موعد عودة منتخب كرة اليد للقاهرة

 تصل بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة المقبل، بعد ختام مشاركتها في منافسات النسخة الـ29 من بطولة العالم، المقامة حاليا في كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

وودع المنتخب المصري لكرة اليد النسخة رقم 29 من بطولة كأس العالم لكرة اليد بسيناريو قاتل أمام فرنسا.

والتقى منتخب مصر أمام نظيره الفرنسي مساء الثلاثاء في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة اليد، التي تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

نتيجة مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لكرة اليد 2025

وخسر المنتخب المصري بنتيجة 33-34 أمام فرنسا في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

السيناريوهات القاتلة تحكم ربع نهائي مونديال اليد

وبهذا السيناريو تودع مصر البطولة من الدور ربع النهائي، فيما بلغ المنتخب الفرنسي المربع الذهبي.

وتواصلت بذلك السيناريوهات القاتلة في مونديال اليد، والتي لعبت دورا في تحديد المتأهل من مباراة كرواتيا والمجر ضمن منافسات ربع النهائي أيضًا.

وحوَّلت كرواتيا تأخرها بفارق 4 أهداف قبل خمس دقائق من النهاية لتفوز 31-30 على المجر، حيث سجلت هدف الفوز أيضا في الثواني الأخيرة من المباراة.

ووصل المنتخب الكرواتي بذلك للمربع الذهبي للمونديال للمرة الأولى منذ عام 2017.

وتقام مباراة فرنسا وكرواتيا يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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كرة اليد اتحاد كرة اليد خوان كارلوس باستور منتخب مصر منتخب فرنسا
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