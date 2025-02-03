الإثنين 03 فبراير 2025
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محافظات

افتتاح الدورة التدريبية الأولى لأئمة الإسماعيلية بالتعاون مع القومي للمرأة (صور)

جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو

افتتح الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أولى فعاليات الدورة التدريبية للأئمة للتدريب على قضايا تنمية الأسرة كالزواج المبكر وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع. 

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أبرز الحضور خلال مراسم الدورة 

وشهد مراسم افتتاح الدورة كل من لبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور علي معوض المدرس بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية وعدد من الأئمة.  

جانب من الدريب،فيتو
جانب من الدريب،فيتو
جانب من الدريب،فيتو
جانب من الدريب،فيتو

أهمية الوعى بقضايا المرأة 

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية عن أهمية الاهتمام بتلك القضايا التي تهم الأسرة وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة في تلك القضايا. 
 

جانب من الدريب،فيتو
جانب من الدريب،فيتو
جانب من الدريب،فيتو
جانب من الدريب،فيتو

وكان الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أكد على دور الأئمة في التوعية والتنوير فهم منابر النور التي يشع منها الخير للعالم بأسره.  

دور الأئمة في مواجهة التطرف

وأشار وكيل أوقاف الإسماعيلية الى أن من أسمى واجبات الأئمة هو الحفاظ على الاستقرار والأمن العام لوطنهم خاصة في الوقت الراهن الذي يحاك للوطن كل عدو من كل الجوانب والاتجاهات.  
 كيفية التعامل مع ملف الشائعات 

ومن أهم الملفات التي يجب أن ينتبه لها الأئمة هى ملف الشائعات والتعامل بحرص وحذر شديدين مع كل كلمة تهدم ولا تبنى تضعف ولا تقوى، بل يجب أن نتصدى للفكر المتطرف والجماعات المتطرفة التي ليس لهاور في الوطن إلا هدمه، مع الثقة المطلقة في القيادة السياسية المتمثلة في  الرئيس عبدالفتاح السيسي التي لا تألوا جهدا في تحقيق الرخاء والنماء والأمن والسلام في مصر والمنطقة كلها. 

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