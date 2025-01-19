الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية: دور الأئمة الحفاظ على أمن الوطن والتصدي للشائعات والتطرف(صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أكد فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، دور الأئمة في التوعية والتنوير فهم منابر النور التي يشع منها الخير للعالم بأسره. 

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 دور الأئمة في مواجهة التطرف

وأشار وكيل أوقاف الإسماعيلية أن من أسمى واجبات الأئمة هو الحفاظ على الاستقرار والأمن العام لوطنهم خاصة في الوقت الراهن الذي يحاك للوطن كل عدو من كل الجوانب والاتجاهات.  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

كيفية التعامل مع ملف الشائعات 

ومن أهم الملفات التي يجب أن ينتبه لها الأئمة هى ملف الشائعات والتعامل بحرص وحذر شديدين مع كل كلمة تهدم ولا تبنى تضعف ولا تقوى، بل يجب أن نتصدى للفكر المتطرف والجماعات المتطرفة التي ليس لهاور في الوطن إلا هدمه، مع الثقة المطلقة في القيادة السياسية المتمثلة في  الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله التي لا تألوا جهدا في تحقيق الرخاء والنماء والأمن والسلام في مصر والمنطقة كلها  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

و داعا وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية الأئمة إلى التحلي بالتفاؤل وحسن الظن والتثبت في نقل الكلام وبث روح الأمل والنماء في نفوس الناس. 

محاضرة بمجمع الإسماعيلية الإعلامي 

جاء ذلك خلال المحاضرة التي القاها فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، بالمجمع الإعلامي بالإسماعيلية، والتي حملت عنوان ( تحقق قبل ما تصدق) وذلك في ضوء نشر الفكر الوسطي المعتدل لتصحيح المسار وتحقيق الأمن والأمان والسلم والسلام في المجتمع.  

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أبرز الحضور خلال فعاليات الندوة 

وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، واللواء تامر عبدالله رفعت رئيس مركز النيل للإعلام بالإسماعيلية، والدكتورة سماح وهدان مدير عام العلاقات بالمركز، وفضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ بالإسماعيلية، وفضيلة الشيخ السيد عطية مدير الإدارات بالمديرية، والدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية وجمع كبير من الأئمة والوعاظ بالمحافظة.  

 


 

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