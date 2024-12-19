أوقاف الإسماعيلية تنظم ورشة عمل بعنوان الرد على شبهات الملحدين (صور)

نظم الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، ورشة عمل "حول شبهات الملحدين والرد عليها" لعدد من الأئمة المتميزين والمتخصصين في الرد على الشبهات.

أهمية اللقاءات في تبادل الخبرات

واقيمت فعاليات ورشة العمل بقاعة مسجد الإسماعيلي الشهير بمسجد “المطافي” بوسط مدينة الإسماعيلية.

حيث افتتح فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي اللقاء بالتعريف بأهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات ودور الأئمة في التعامل مع هذه الملفات.

جانب من اللقاء،فيتو

وشهد اللقاء حضور كل من العالمين الجليلين الدكتور محمد عبدالعال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالجيزة، والدكتور محمود عابدين إمام وخطيب بالجيزة، والمتخصصين في رد الشبهات وافحام الخصوم بالحجج والبراهين الدامغة بخبرة تفوق عشرين عاما في التعامل مع تلك الملفات.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

عرض شبهات الإلحاد والرد عليها بالحجج والبراهين

وشملت فعاليات اللقاء الذي أقامة مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية عرض الشبهات والرد عليها بأدلة قوية وحجة واضحة ظاهرة يعجز العقل المنصف عن ردها، مما لاقت تفاعلا تاما من الأئمة مع المحاضرين.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

كما دار خلال اللقاء مناقشة حول أسباب الإلحاد والرد على بعض الشبهات التي اشتهرت في الآونة الأخيرة.



جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

العطيفي: نسعى لضبط العمل الإداري والدعوي

وعلى صعيد أخر كان قد أجرى الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، والشيخ السيد عطية مدير الإدارات بالمديرية جولة مفاجئة بإدارة أوقاف أبو صوير.

وتهدف الزيارة إلى ضبط العمل الإداري والدعوي بالإدارة والتحقق من التزام جميع العاملين بالعمل وعلى أرض الواقع ومن خلال دفتر الحضور والانصراف.

وكيل وزارة الأوقاف يطلع على الدفاتر والسجلات

واطلع وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية خلال الجولة على جميع الدفاتر الإدارية والمالية ومراجعة الحسابات المستحقات المالية وخطوط سير المفتشين بالإدارة.

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