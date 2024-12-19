الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف الإسماعيلية تنظم ورشة عمل بعنوان الرد على شبهات الملحدين (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

نظم الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، ورشة عمل "حول شبهات الملحدين والرد عليها" لعدد من الأئمة المتميزين والمتخصصين في الرد على الشبهات.  

وكيل أوقاف الإسماعيلية يستقبل مدير منطقة الوعظ (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجه أصحاب العقارات الآيلة للسقوط بضرورة إخلائها حفاظا على أرواحهم

أهمية اللقاءات في تبادل الخبرات 

واقيمت فعاليات ورشة العمل بقاعة مسجد الإسماعيلي الشهير بمسجد “المطافي”  بوسط مدينة الإسماعيلية. 

حيث افتتح فضيلة الشيخ عبدالخالق عطيفي اللقاء بالتعريف بأهمية هذه اللقاءات في تبادل الخبرات ودور الأئمة في التعامل مع هذه الملفات. 

 

جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 

 

وشهد اللقاء حضور كل من العالمين الجليلين الدكتور محمد عبدالعال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود بالجيزة، والدكتور محمود عابدين إمام وخطيب بالجيزة، والمتخصصين في رد الشبهات وافحام الخصوم بالحجج والبراهين الدامغة بخبرة تفوق عشرين عاما في التعامل مع تلك الملفات. 

جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 

عرض شبهات الإلحاد والرد عليها بالحجج والبراهين  

وشملت فعاليات اللقاء الذي أقامة مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية عرض الشبهات والرد عليها بأدلة قوية وحجة واضحة ظاهرة يعجز العقل المنصف عن ردها، مما لاقت تفاعلا تاما من الأئمة مع المحاضرين. 

جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 

كما دار خلال اللقاء مناقشة حول أسباب الإلحاد والرد على بعض الشبهات التي اشتهرت في الآونة الأخيرة.
 

جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 
جانب من اللقاء،فيتو 

العطيفي: نسعى لضبط العمل الإداري والدعوي

وعلى صعيد أخر كان قد أجرى الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، والشيخ السيد عطية مدير الإدارات بالمديرية جولة مفاجئة بإدارة أوقاف أبو صوير.  

وتهدف الزيارة إلى ضبط العمل الإداري والدعوي بالإدارة والتحقق من التزام جميع العاملين بالعمل وعلى أرض الواقع ومن خلال دفتر الحضور والانصراف.   

وكيل وزارة الأوقاف يطلع على الدفاتر والسجلات  

واطلع وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية خلال الجولة على جميع الدفاتر الإدارية والمالية ومراجعة الحسابات المستحقات المالية وخطوط سير المفتشين بالإدارة.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اوقاف الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية مدير مديرية الأوقاف بالإسماعيلية الإلحاد أئمة الإسماعيلية

مواد متعلقة

إصابة شخصين جراء انقلاب سيارة في ترعة بالإسماعيلية

وكيل أوقاف الإسماعيلية يستقبل مدير منطقة الوعظ (صور)

أوقاف الإسماعيلية تفتتح أعمال تجديد مسجد أبو جمعان بعزبة العرب (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية يجري جولة مفاجئة بديوان المديرية (صور)

ads

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

هذه لحظتكم، معلومات تنشر لأول مرة عن دور أمريكا فى إسقاط بشار الأسد

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

الجولاني يكشف موقفه من خلع الحجاب وشرب الكحول في سوريا (فيديو)

بشرى سارة للمصريين بالخارج

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

منوعات

المزيد

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19- 12- 2024 في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية فستان الفرح في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قريبا

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية