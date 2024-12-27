الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظات

أوقاف الإسماعيلية تطلق مبادرة عودة كتاتيب القرآن من مساجد أبوصوير (صور)

جانب من انطلاق فعاليات
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو

أطلقت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير المديرية، مبادرة لعودة كتاتيب القرآن الكريم في محافظة الإسماعيلية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.  

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انطلاق مبادرة عودة الكتاتيب من مساجد أبوصوير 

وأعلن الشيخ عبدالخالق عطيفى وكيل أوقاف الإسماعيلية، عن انطلاق مبادرة عودة الكتاتيب من عدد من مساجد إدارة أبوصوير وضمت مساجد العنتبلي والتوحيد في البعالوة بالتل الكبير بالإسماعيلية. 
 

جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو

أهمية مبادرة الكتاتيب 

وأكد فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد وكيل أوقاف الإسماعيلية، أن هذه المبادرة لها أهمية كبيرة في الاهتمام بالقرآن الكريم واللغة العربية، وأن هذه الكتاتيب قديما خرجت الكبار من العلماء الأزاهرة أصحاب الفكر الوسطي المعتدل. 
 

جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو

توزيع الهدايا على حفظة القرآن الكريم 

كما قام وكيل وزارة الأوقاف في الإسماعيلية، بتوزيع بعض الإجازات القرآنية بمسجد التوحيد بالتل الكبير بإشراف فضيلة الشيخ عزت طلبة.
 

جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو

أبرز الحضور خلال انطلاق فعاليات المبادرة 

شهد انطلاق المبادرة حضور عدد كبير من الأطفال من حفظة القرآن الكريم والجمهور وذلك بحضور فضيلة السيد عطية مدير الإدارات بالمديرية، وفضيلة الشيخ الباز سلامه قارئ بالإذاعة والتلفزيون، وفضيلة الشيخ أشرف السيد عدوي مسئول شئون القرآن الكريم بالمديرية، وفضيلة الشيخ محمود سليمان مدير إدارة أبو صوير، وفضيلة الشيخ مهدي حامد مهدي مدير إدارة التل الكبير والمفتشين بالإدارتين. 

جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو

كما حضر فضيلة الشيخ عزت طلبة امام وخطيب مسجد التوحيد بالتل الكبير، وفضيلة الشيخ وليد عطية امام وخطيب مسجد العنتبي بأبوصوير. 

 

جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو
جانب من انطلاق فعاليات المبادرة، فيتو

 

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