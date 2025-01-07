الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

أوقاف الأسماعيلية تواصل إقامة الدروس العلمية والمقارئ بالمساجد  (صور)

جانب من دروس العلم
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو

تواصل مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي مدير المديرية، عقدها للدروس الدعوية المنهجية بعدد من مساجد المحافظة.  

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الهدف من إقامة الدروس 

وتقام تلك الدروس برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير دين الوسطية والاعتدال. 

جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو

أبرز محاور الدروس 

وتتناول برنامج الدروس المنهجية بعدد من مساجد الإسماعيلية، والتي يقدمها أئمة المساجد الحديث عن الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية.  

جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو

عقد مقارئ القرآن الكريم بالمساجد 

ومن جهة أخرى تواصل مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية عقد المقارئ القرآنية للأعضاء والمقرر والتي تقام عقب صلاة العصر من كل أسبوع. 

جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو
جانب من دروس العلم بالمساجد،فيتو

وعلى صعيد آخر ألقى الدكتور أسامة الأزهري،  وزير الأوقاف، محاضرة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية» لمفتشي وزارة الأوقاف، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة؛ بهدف تعزيز كفاءتهم المهنية، وتطوير معارفهم في مختلف المجالات.  

جانب من المقارئ،فيتو
جانب من المقارئ،فيتو
جانب من المقارئ،فيتو
جانب من المقارئ،فيتو

وزير الأوقاف يلقي محاضرة ببرنامج «المعايشة المهنية»

وفي محاضرته؛ أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره للمستشار محمد شوقي، النائب العام؛ لما قدمه المعهد في فعاليات برنامج المعايشة من علوم قانونية ومهارات مختلفة لأبناء وزارة الأوقاف، كما قدَّم الشكر للمستشار مدير التفتيش القضائي، معربًا عن سعادته بهذا البرنامج التدريبي الذي يتميز بالعمق والمنهجية العلمية والمعرفية والمهارات والخبرات، التي تمكن مفتشي الوزارة من أداء دورهم المنوط بهم على أكمل وجه بما يليق بوزارة الأوقاف المؤتمنة على الخطاب الديني والوقف.  

جانب من المقارئ،فيتو
جانب من المقارئ،فيتو
جانب من المقارئ،فيتو
جانب من المقارئ،فيتو

وزير الأوقاف: التدريب خطوة أساسية لابد منها لضمان انتظام العمل الإداري وحمايته

وأكد الوزير أن التدريب خطوة أساسية لابد منها؛ لضمان انتظام العمل الإداري وحمايته بكل الضوابط القانونية، وأوصى المتدربين أن يغتنموا أوقاتهم في القراءة والمطالعة والدراسة، والتباحث في ما بينهم. 

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