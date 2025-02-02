الأحد 02 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع مشروعات التطوير بالقطاعات الخدمية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء كرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنفيذيًّا اليوم الأحد، لمتابعة كافة المشروعات بجميع القطاعات الخدمية بنطاق مراكز القصاصين، القنطرة غرب، وفايد، ولمتابعة سير العمل بهم والوقوف على المشكلات التي قد تعوقها عن العمل بكفاءة، بهدف تحسين معدلات العمل وإنهاء المشروعات الجارية ضمن التوقيتات المحددة مسبقًا وذلك في إطار الحرص على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة وخاصة المراكز المعنية الاجتماع. 

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تقديم عرض حول المشروعات 

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض للمكتب الفني بالمحافظة، والذي كلف بالمرور على عدد من القطاعات الخدمية في قطاع الصحة، النظافة، التموين، التعليم، والطرق؛ للوقوف على مستوى الأداء وسير العمل.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

كما تم استعراض المشروعات الجارية والحالية والتي تخدم مراكز ومدن القصاصين وفايد والقنطرة غرب. 

 

بحث المشكلات والمعوقات 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الموضوعات التي تم عرضها وبها معوقات أو تعد مشكلات، سوف يتم بحثها ومحاولة إيجاد حلول لها بشكل علمي قائم على أسس علمية سليمة ودراسات قابلة للتطبيق؛ لضمان تأدية الخدمات على أكمل وجه بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطن على أرض المحافظة،موجها بضرورة إيجاد حلول سريعة للمشكلات المتداخلة بين القطاعات المختلفة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والطاقات غير المستغلة.
 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

ومن المقرر أن يكون هناك زيارة موسعة لمركز ومدينة القنطرة غرب خلال الأيام القليلة القادمة وزيارة باقي المراكز خلال الفترة المقبلة.
 

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، خالد جودة المستشار الإعلامي، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مديري عموم مديريات، التضامن الاجتماعي، الطرق والنقل، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان، الزراعة، الموارد المائية والري والتنظيم والإدارة، الصحة، الطب البيطري، التربية والتعليم، العمل، رئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ومديري عموم إدارات الشئون المالية والإدارية، التخطيط والمتابعة، الشئون القانونية، الحسابات الخاصة والعامة، الموارد البشرية، مركز المعلومات، المركز التكنولوجي، والمتغيرات المكانية. 

 

 

 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية القنطرة غرب فايد القصاصين

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