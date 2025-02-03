الإثنين 03 فبراير 2025
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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 نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، بجميع محافظات الجمهورية.

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص “فيتو” على توفير رابط نتائج الشهادة الإعدادية عام 2025 الفصل الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية فور ظهورها تباعا.

وظهرت منيجة الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 في 10 محافظات حتى الآن بعد اعتمادها رسميا من كل محافظ، وهي محافظات ( القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - بني سويف - شمال سيناء - الدقهلية - دمياط - الوادي الجديد - السويس - وبورسعيد).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة القاهرة

طلاب محافظة القاهرة يمكنهم الآن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 عبر موقع فيتو عقب اعتماد النتيجة من هنـــا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة لعام 2025 متاحة الآن.. اضغط هنا للحصول على النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الوادي الجديد 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الوادي الجديد لعام 2025 متاحة الآن.. اضغط هنا للحصول على النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الإسكندرية

لطلاب محافظة الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 أصبحت متوفرة عبر موقع فيتو. اضغط هنا لمتابعة النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة دمياط 

يمكن لطلاب دمياط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 من خلال الرابط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة بورسعيد 

طلاب بورسعيد يمكنهم معرفة نتائجهم لعام 2025 عبر الضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة بني سويف 

نتائج الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة بني سويف متوفرة الآن.. اضغط هنا لتفاصيل النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الدقهلية

طلاب الدقهلية يمكنهم الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 من خلال الضغط هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة السويس

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي،نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025/2024 بنسبة نجاح 85.3%. 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس

وللتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء برقم الجلوس من هنا 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.

- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

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