الأحد 02 فبراير 2025
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ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة، فيتو

 اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالبا وطالبة حضر ١٩٥٣١٦  طالبا وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالبا وطالبة.

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.94%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

 كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦.٩ %، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩%.


وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة  بإدخال رقم الجلوس.


خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية على الرابط الآتى:


ويتم اختيار المرحلة الإعدادية والصف الثالث الإعدادى وإدخال الاسم والرقم القومى

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

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