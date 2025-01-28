الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التعليم توضح موعد ظهور نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 ، يسعى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا لمعرفة نتيجة امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025، والتي يمكن الاستعلام عنها عبر المنصات التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الأسماء وأرقام الجلوس.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

 وفي هذا السياق قال صابر عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، إن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول سوف يكون فى النصف الثانى من الأسبوع المقبل، كذلك جميع النتائج بالمراحل التعليمية المختلفة من الصف الاول الابتدائى حتى الثالث الإعدادى

موعد ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

 من المتوقع أن تُعلن  نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا خلال 7 إلى 15 يومًا بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وقد بدأت أعمال التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ويجري العمل على مراجعة الدرجات تمهيدًا للإعلان الرسمي.

 

سير امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

 أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم في المنيا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمت بسلاسة ودون شكاوى، حيث أُجريت في 9 إدارات تعليمية، وقد شارك في الامتحانات أكثر من 100 ألف طالب وطالبة.

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول


فور إنتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول من قبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، سيتم الإعلان عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم.

الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا، سيتم نشرها إلكترونيًا على بوابة المحافظة، كما توزع النتائج على المدارس في اليوم التالي لتسهيل الاطلاع عليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وهذا سيمكن الطلاب من البدء في إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

 

النتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الأخبار المتعلقة بنتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا عبر المنصات التعليمية لضمان الحصول على أحدث المعلومات حول التوقيتات والإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 الترم الأول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ظهورت معلومات حول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 نتيجة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس لينك نتيجة الشهادة الاعدادية موعد نتيجة الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025 بالاسم ورقم الجلوس

محكمة جنايات المنيا تبرئ 8 متهمين من التنقيب عن الآثار

جنايات المنيا تعاقب متهما بالمشدد وتبرئ 6 آخرين في قضيتين مختلفتين

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

اعرف نتيجتك، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025 للترم الأول

جنايات المنيا تُحيل المتهم بإنهاء حياة شقيقه وزوجة أبيه إلى الطب النفسي

الإعدام شنقًا، جنايات المنيا تعاقب المتهم بإنهاء حياة منة الله عروس بني مزار

موعد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا 2025
ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

متى يتنحى القاضي عن المحاكمة وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

امتحانات الثانوية العامة 2025، ننشر التفاصيل الكاملة للطلاب وأولياء الأمور

أحمد العش يعتذر لـ عبد الواحد السيد بعد اعتدائه على عامل الزمالك

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منوعات

المزيد

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من مخططات تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية