بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة دمياط

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع من العام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

طالع النتيجة من هـــــــــنـــا

حيث تقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣٣الف و٩٦٢ طالب وطالبة، حضر ٣٣ ألف و٥٦٥ طالب، نجح منهم ٢٨ ألفا ٢٨٨ طالبا بمعدلات نجاح بلغت ٨٤.٢٨%.

كما تقدم لامتحانات القسم المهنى ١٠١٨ طالب وطالبة حضر ٩٤٠ طالب، بنسبة نجاح ٩٠% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع.

وتقدم محافظ دمياط بأصدق التهانى لابنائه وبناته من الطلاب الأوائل، معربًا عن أصدق امنياته لهم بدوام التوفيق والسداد.

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