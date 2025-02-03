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استمرار أعمال التجهيز لرصف طريق دير القصير لربط قرى القوصية وديروط بأسيوط (صور)

الحفر لرصف طريق دير
الحفر لرصف طريق دير القصير، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار أعمال الحفر والردم تجهيزًا لرصف طريق دير القصير الذى يربط بين قرى شرق النيل لمركزي القوصية وديروط بطول 5 كم بتكلفة 30 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2024/2025 في إطار رؤية المحافظة لتكوين شبكات من الطرق التي تربط بين القرى وبعضها وتساهم في رفع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتخدم على فرص الإستثمارات المختلفة بشتى المجالات تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.

 

متابعة أعمال الحفر والتكسير والتجهيز لإنشاء طريق دير القصير شرق النيل 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قد قامت بمتابعة أعمال الحفر والتكسير والتجهيز لإنشاء طريق دير القصير شرق النيل والذى يربط بين محور ديروط شمالًا حتى مدرسة دير القصير شرق النيل جنوبًا بطول 5 كم وبالتنسيق مع حسين النمر رئيس الوحدة المحلية بفزارة وعلى ناجح مدير التخطيط بالوحدة والمهندس محمد عبدالناصر مندوب مديرية الطرق والمشرف عليها والمهندس محمود لطفى مندوب المكتب الهندسي للمقاولات لتنفيذ المشروع. 

 

إنشاء طريق جديد يربط بين قرى ديروط والقوصية بأسيوط (صور)

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ولفت محافظ أسيوط إلى أن الطريق  الجديد يهدف إلى تسهيل حركة التنقل بين القرى الشرقية بمركزي ديروط والقوصية مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد مضيفًا أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل تحت إشراف مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط.

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