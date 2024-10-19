إنشاء طريق جديد يربط بين قرى ديروط والقوصية بأسيوط (صور)

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن البدء في إنشاء طريق جديد يربط بين القرى الشرقية لمركزي القوصية وديروط عن طريق محور ديروط بطول 5 كم، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2024 /2025 باعتماد مالي 30 مليون جنيه.

ويأتي في إطار رؤية المحافظة لتكوين شبكات من الطرق التي تربط بين القرى وبعضها وتساهم في رفع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل والتيسير عليهم وتخدم على فرص الإستثمارات المختلفة بشتى المجالات لتحقيق إستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.



وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي قطاع الطرق اهتمامًا كبيرًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن ما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات التي تشهدها مصر وتتحقق على أراضيها، فضلًا عن جهود الدولة الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، ذلك بالإضافة لتنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية والخدمية والتنموية يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.

شق تلال الصخور بطريق دير القصير شرق النيل

وأوضح المحافظ إنه يجري حاليًا شق تلال الصخور بطريق دير القصير شرق النيل التابع لمركز ومدينة القوصية والواصل لمحور ديروط ليربط بين قرى مركزي القوصية وديروط الشرقية بمحور ديروط من خلال طريق طوله 5 كم وهو مطلب جماهيري للمركزين على مدار الأعوام الماضية وتم تذليل كافة العقبات لتنفيذه من حيث استحداث بنود واعتمادات إضافية لتكسير التباب الصخرية ليستقيم إنشاء الطريق ويصبح أكثر أمانًا فضلًا عن تركيب نيوجيرسي لحماية جوانب الطريق لارتفاعه عن منحدر نهر النيل المجاور له.

وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الأعمال تجري تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية ضمن خطتها للعام المالي 2024 /2025 حيث تم الإنتهاء من الرفع المساحي وعمل الميزانيات الشبكية وتم البدء في شق التباب الصخرية لإنشاء الطريق.