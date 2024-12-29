وزير الري: تنفيذ قناطر ديروط الجديدة بنسبة 60%

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

وقال الدكتور سويلم: إن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٦٠%، مشيرًا إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة.. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى ومجموعة بوابات التحكم وتنفيذ منظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة، وجاري تنفيذ السد الدائم وحائط التوجيه والحماية فى الأمام بالستاير المعدنية، وجارى التجارب والتشغيل التجريبى للقنطرة.

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية فقد تم تنفيذ قناة التحويلة والسد المؤقت بالستائر المعدنية، وتركيب وتشغيل منظومة التجفيف، والإنتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة وجاري تنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة وتم تصنيع البوابات ومنظومة التشغيل فى اليابان وتوريدها للموقع.

وتم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وايراد الدلجاوى، فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية، ومن المقرر تركيب البوابات خلال فترة السدة الشتوية القادمة (يناير ٢٠٢٥).

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها وزارة الري بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.

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