الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

تنفيذ ردم أساسات لتعدٍّ على أرض زراعية بالقوصية في أسيوط

التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار رصد مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة أو من خلال لجان الرصد الميداني بالمراكز والقرى والنجوع للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف. 

إيقاف المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية 

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف هذه المخالفات، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل حزم وحسم، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للبناء المخالف بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت تنفيذ ردم اساسات لتعدٍّ على أرض زراعية بمركز القوصية، حيث تمت الإزالة تحت إشراف صفاء بدوي محمد رئيس الوحدة المحلية بمير ومسؤول الحملة الميكانيكية، وذلك ضمن الجهود المبذولة للجهاز التنفيذي للمحافظة للتصدي بكل حزم للبناء المخالف بدون رخصة. 

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالقوصية في أسيوط

إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء وأخرى لتعدي على الطريق العام بحي شرق أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على منع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والعشوائي على أن تتم متابعة المخالفات التي تتم إزالتها حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى.

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