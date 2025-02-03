الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

مصرع طفلة في حادث سير بالطريق الزراعي والأمن يضبط الجاني

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت طفلة مصرعها إثر تعرضها لحـادث تصادم ميكروباص بها أثناء توقفها على جانبي الطريق  بطريق مصر أسيوط الزراعي بـدائرة قسم شرطة الحوامدية، وتمكنت وحدة المباحث من ضبط السائق.

تلقى مدير أمن الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم  بطريق مصر أسيوط الزراعي، علي الفور انتقلت الخدمات المرورية مدعومة بسيارة الإسعاف وتبين إصابة طفلة إثر تصادم سيارة ميكروباص بها مع أحد أفراد أسرتها، ولاذا بالفرار.

على الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة وجمع التحريات والمعلومات التي أسفرت بتحديد هوية المتهم وتم القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة بطريق الخطأ وبرر هروبه لخوفه من المساءلة القانونية.

 

فتح طريق الرماية بالجيزة بعد حادث تصادم

 

علي جانب آخر، كانت قد أزالت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة آثار حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة بطريق الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة  وتسبب في وقوع مصابين، وقامت بتسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام قائدي المركبات.

وقد أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل في الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين من الفحص والتحريات أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بطريق مصر أسيوط الزراعي قسم شرطة الحوامدية مصر أسيوط الزراعي

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