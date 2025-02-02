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محافظات

مصرع شابين في تصادم دراجتين على طريق اللاهون بالفيوم

مستشفي الفيوم العام
مستشفي الفيوم العام

لقى شابان مصرعهما في الفيوم، بحادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على قرية اللاهون بني سويف قبل قرية المعصرة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفي الفيوم العام تحت تصرف النيابة المختصة.

 

تفاصيل حادث تصادم دراجتين بخاريتين وقرار النيابة العامة

 وكان مدير أمن الفيوم،  اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بتلقي إشارة غرفة عمليات  شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق قرية اللاهون، ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة، تسببت في تصادم الدراجتين، ومصرع قائديهما ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثتين  إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

 

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، صرح وكيل النيابة، بتسليم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما، بعد مناظرة الطبيب الشرعي، لتحديد أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، كما انتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الواقعة، وتحديد مسئولية قائدي الدراجتين عن الحادث، وتولي التحقيق.

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