مصرع شابين في تصادم دراجتين على طريق اللاهون بالفيوم

لقى شابان مصرعهما في الفيوم، بحادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على قرية اللاهون بني سويف قبل قرية المعصرة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفي الفيوم العام تحت تصرف النيابة المختصة.

تفاصيل حادث تصادم دراجتين بخاريتين وقرار النيابة العامة

وكان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بتلقي إشارة غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق قرية اللاهون، ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة، تسببت في تصادم الدراجتين، ومصرع قائديهما ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، صرح وكيل النيابة، بتسليم الجثتين إلى ذويهما لدفنهما، بعد مناظرة الطبيب الشرعي، لتحديد أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، كما انتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الواقعة، وتحديد مسئولية قائدي الدراجتين عن الحادث، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.