مصرع شاب في حادث تصادم علي الطريق الغربي بالفيوم

لقي شاب من الفيوم مصرعه، في حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة مركز طامية، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل حادث تصادم سيارة وموتوسيكل

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة القسم، ووفاة شخص، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز الي مكان البلاغ، وتبين مصرع الشاب "أحمد.م.ع" 30 سنة، ويقبم بقريه الروبيات بمركز كانية، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى طامية المركزي تخت تصرف النيابة العامة.

قرار النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة كانية، وأخطرت التيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بتسليم جثمان المتوفي الي أهليته للدفن بعد مناظرة الطب الشرعي، لمعرفة أسباب وساعة وتقريخ الوفاة، وإعداد تقرير بالملاحظات الطبية علي الحثة.

كما انتدب وكيل النيابة مهندس فني لمعرفة أسباب الواقعة، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وإعداد تقرير فني بحالة المركبتين، وتوضيح مدي توافر وسائل الأمن والمتانة بكل مركبة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.