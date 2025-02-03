المعمل الجنائي يفحص حريق نادي مستقبل وطن بالخليفة

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة فحص آثار حريق شب بمحيط نادي مستقبل وطن، عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد للوقوف على ملابسات الحادث.

نجحت قوات الحماية المدنية بأمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب بمخلفات داخل نادي مستقبل وطن بدائرة قسم الخليفة التابع لمديرية أمن القاهرة.

وذلك فور أن انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بمحيط نادي مستقبل وطن بالخليفة علي الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات المطافئ التي تمكنت من السيطرة علي الحريق، وبالفحص المبدئي لرجال الأمن تبين نشوب الحريق داخل عقار مهجورة بمحيط نادي مستقبل الوطن في الخليفة، دون إصابات.

وتواصل المباحث الجنائية فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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