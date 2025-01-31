تفاصيل جديدة حول حادث تصادم طائرتين في مطار ريجان الدولي

أفادت شبكة “NBC” الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيقات، بأن مشرف المراقبة الجوية في برج المراقبة في مطار رونالد ريجان بواشنطن، سمح لأحد منسقي الاتصالات بمغادرة نوبته.

تفاصيل جديدة حول حادث تصادم الطائرتين في مطار ريجان الدولي

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن تقرير أولي لإدارة الطيران الفيدرالي (FAA)، أن مناوبة منسق الاتصالات وقت وقوع التصادم بين الطائرة المدنية والمروحية في مطار "رونالد ريجان"، لم تكن مكتملة، حيث تولى أخصائي واحد إنجاز عدة مهام في وقت واحد، بما في ذلك تنسيق حركة المروحية وهبوط الطائرات.

طائرة ركاب إقليمية تابعة للخطوط الجوية الأمريكيةتصطدم بأخري

جدير بالذكر أن طائرة ركاب إقليمية تابعة للخطوط الجوية الأمريكية من طراز بومباردييه CRJ700 اصطدمت ليلة الخميس الماضي في مطار رونالد ريجان بواشنطن بطائرة مروحية عسكرية من طراز سيكورسكي H-60 (بلاك هوك) أثناء اقترابها من مطاررونالد ريغان بواشنطن.

وكان على متن الطائرة 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، بينما كان على متن المروحية ثلاثة أشخاص.

وفاة جميع ركاب الطائرة

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يوجد ناجون من حادث تحطم الطائرة.

وكان من بين ركاب الطائرة المدنية، مواطنون روس، وقد أعرب ترامب عن تعازيه في وفاة المواطنين الروس ووعد بالمساعدة في إرسال جثامينهم إلى بلادهم.

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